T-Racer Surface Cleaner T 350

Izmantojot T-Racer virsmas tīrīšanas līdzekli T 350, lielas virsmas var notīrīt bez šļakatām. Nepārtraukta spiediena regulēšana cietām un jutīgām virsmām. Rokturis vertikālai tīrīšanai.

Izmantojot T-Racer virsmas tīrīšanas līdzekli T 350, lielas virsmas ārpusē var ātri un efektīvi notīrīt. Dubultās strūklas rotācijas svira nodrošina netīrumu noņemšanu no lielām virsmām. Salīdzinot ar tīrīšanu ar izsmidzināšanas cauruli, tīrīšanas laiks tiek samazināts par aptuveni pusi. Tvaika nosūcējs droši aizsargā lietotāju un apkārtni no izsmidzināta ūdens. Pateicoties gaisa spilvena efektam, T-Racer ir īpaši viegli manevrējams. T-Racer virsmas tīrītājam T 350 ir nepārtraukta spiediena regulēšana. Tas nozīmē, ka cietās virsmas, piemēram, akmens un betons, un jutīgākas virsmas, piemēram, koks, var notīrīt atbilstoši prasībām. Ergonomisks rokturis nodrošina optimālu vertikālu virsmu, piemēram, garāžas durvju, tīrīšanu. T-Racer virsmas tīrīšanas līdzeklis T 350 ir piemērots visām Kärcher K 2 līdz K 7 klases mazgāšanas ierīcēm mājai un dārzam.

Īpašības un ieguvumi
Divas rotējošas plakanas strūklas sprauslas
  • Laba zonas veiktspēja - ideāls lielu platību tīrīšanai.
Aizsargs pret šļakatām
  • Tīrīšana bez šļakatām
Spiediena regulēšana
  • Nepārtraukta spiediena pielāgošana attiecīgajam tīrīšanas uzdevumam.
  • Piemērots gan cietu, gan jūtīgu virsmu tīrīšanai, piemēram, koka un akmens virsmām.
Rokturis
  • Viegla vertikālo virsmu tīrīšana.
Gaisa spilvena efekts
  • Virsmas tīrītājs piespiežas grīdai un garantē vieglu tīrīšanu.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Krāsa melna
Svars (kg) 1.5
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 1.8
Izmēri (G x P x A) (mm) 712 x 280 x 971
Videos
Piederumi
Atrast T-Racer Surface Cleaner T 350 rezerves daļas

Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.

