Адаптер для соединения с садовым шлангом
Для простого присоединения любых насадок Kärcher к садовому шлангу с быстроразъемной муфтой.
Для простого присоединения любых моечных щеток и губок Kärcher к садовому шлангу с быстроразъемной муфтой. Адаптер обеспечивает регулирование расхода воды и прекращение ее подачи.
Особенности и преимущества
Система Quick Connect
- Простое присоединение любых моечных щеток и губок Kärcher к садовому шлангу
Регулировка расхода воды и прекращение ее подачи.
- Комфортная работа с устройством.
Адаптер для шланга
- Простота в использовании.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,052
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,072
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|112 x 39 x 39