Adaptor pentru cuplajul furtunului de gradina
Adaptor pentru cuplajul furtunului de gradina pentru conexiunea directa a tuturor periilor si buretilor de curatare Kärcher la furtunurile de gradina cu sistem de cuplaj rapid.
Adaptor pentru conectarea furtunurilor de gradina la toate periile Karcher si a buretilor de curatare la furtunurile cu sistem Quick Connect. Adaptor cu control de apa si opritor de apa.
Caracteristici si beneficii
Prindere rapida
- Racordare rapida a oricarei perii Kärcher la furtunul pentru gradina
Reglarea debitului si oprirea apei de la adaptor
- Utilizare comodă a aparatului
Adaptor de furtun de gradina
- Usor de utilizat.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Culoarea
|Negru
|Greutate (kg)
|0,1
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,1
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|112 x 39 x 39
Masini compatibile
- K 7 Compact Home
- Perie WB 120
- Perie de spalare pentru suprafete delicate WB 60
- Perie pentru curatat jante auto
- Perie rigida pentru spalare
- Perie rotativa WB 120 Car & Bike
- Perie rotativă pentru spălarea auto WB 130
- WB 130 perie rotativă de spălare pentru autovehicule și motocicletelor
- WB 150 Perie de spalat cu presiune