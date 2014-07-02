Adaptor pentru cuplajul furtunului de gradina

Adaptor pentru cuplajul furtunului de gradina pentru conexiunea directa a tuturor periilor si buretilor de curatare Kärcher la furtunurile de gradina cu sistem de cuplaj rapid.

Adaptor pentru conectarea furtunurilor de gradina la toate periile Karcher si a buretilor de curatare la furtunurile cu sistem Quick Connect. Adaptor cu control de apa si opritor de apa.

Caracteristici si beneficii
Prindere rapida
  • Racordare rapida a oricarei perii Kärcher la furtunul pentru gradina
Reglarea debitului si oprirea apei de la adaptor
  • Utilizare comodă a aparatului
Adaptor de furtun de gradina
  • Usor de utilizat.

Specificații tehnice

Date tehnice

Culoarea Negru
Greutate (kg) 0,1
Greutate cu ambalaj (kg) 0,1
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 112 x 39 x 39
INFORMAȚIE UTILĂ

Date de contact ale Karcher Centrelor

Magazin online

Promoțiile noastre

Karcher know-how

 

CONFORMITATE ȘI INTEGRITATE

Codul de conduită Karcher 

CONTACTE

Reprezentanţa oficială al concernului german Alfred Kärcher SE & Co. KG în Republica Moldova

Oficiul Central

str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

REȚELE SOCIALE
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Kärcher Moldova