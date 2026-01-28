Perie rigida pentru spalare

Perie subtire pentru curatarea murdariei grosiere

Peria practică de spălare are peri moi și este astfel ideală pentru curățarea suprafețelor sensibile și a suprafețelor care sunt greu accesibile de la exterior. Fie că este vorba de mașină, mobilier de grădină sau grila radiatorului - peria de spălare asigură o curățenie de protecție și este potrivită pentru toate aparatele de curățare cu presiune Kärcher K 2 până la K 7.

Caracteristici si beneficii
Perie cu peri moi
  • Permite curatarea zonelor sensibile

Specificații tehnice

Date tehnice

Culoarea Negru
Greutate (kg) 0,2
Greutate cu ambalaj (kg) 0,2
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 333 x 82 x 164
Masini compatibile
Domenii de intrebuintare
  • Autovehicule
  • Mobilier de grădină/terasă/balcon
Accesorii
