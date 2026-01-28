Perie rotativă pentru spălarea auto WB 130
Întotdeauna în mișcare: Peria de spălare rotativă cu accesoriu interschimbabil, curăță suprafețele netede, cum ar fi vopseaua, sticla sau plasticul. Schimbarea rapidă a accesoriului datorită manetei de eliberare integrate.
În combinație cu accesoriul universal interschimbabil, peria de spălare rotativă WB 130 de la Kärcher este potrivită în special pentru suprafețe precum vopseaua, sticla sau plasticul. Datorită rotației puternice, asigură o curățare eficientă a suprafețelor. Peria de spălare are o pârghie de eliberare pentru schimbarea rapidă și ușoară a accesoriului fără contact cu murdăria și este prevăzută cu un capac transparent pentru o experiență de curățare impresionantă. Dacă este necesar, se poate folosi și detergentul, care poate fi aplicat cu peria conectată la aparatul de spălat cu presiune. Peria de spălare poate fi utilizată cu toate aparatele de spălat cu presiune Kärcher din gama K 2 până la K 7. Cele două atașamente interschimbabile Car & Bike și Home & Garden, disponibile separat, sunt special adaptate pentru suprafețe delicate sau mai rezistente.
Caracteristici si beneficii
Cap rotativ de perie
- Curatare fina si eficace
- Curățare comodă și plăcută.
Schimbarea accesoriului prin intermediul pârghiei de eliberare
- Schimbarea mai rapidă și mai ușoară a accesoriului fără contact cu murdăria.
- Mențineți întotdeauna mâinile curate.
- Alegeți accesoriul potrivit pentru diferite aplicații.
Aplicarea detergentului cu ajutorul periei conectate la aparatul de spălat cu presiune
- Dizolvare imbunatatita a murdariei si curatare eficienta
Carcasă transparentă
- Experiența noua de curățare datorită capacului transparent.
Suport integrat cu perii
- Reduce stropii de apă și protejează atât utilizatorul, cât și împrejurimile.
Compatibil cu adaptorul furtunului de grădină
- Conexiune la furtunul de grădină, poate fi utilizat fără aparat de curățat cu presiune.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Culoarea
|Negru
|Greutate (kg)
|0,4
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,5
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|305 x 156 x 137
Dacă aveți întrebări cu privire la modelul anterior WB 120, contactați partenerul nostru de service sau comerciantul Kärcher.
Video
Masini compatibile
- G 7.180
- K 2
- K 2 Battery
- K 2 Battery Set
- K 2 Car
- K 2 Classic
- K 2 Classic Car
- K 2 Classic Home
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car
- K 2 Compact Home *EU
- K 2 Home T150
- K 2 Power Control
- K 2 Power Control Car *EU
- K 2 Premium FJ BB
- K 2 Premium Power Control
- K 2 Premium Power Control Home *EU
- K 2 Universal Edition
- K 2 Universal Edition OJ*EU
- K 2 horizontal
- K 2 upright PLUS PROMO (BT)
- K 3
- K 3 Car
- K 3 Car & Home
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
- K 3 Compact
- K 3 Compact Home *EU
- K 3 FJ BB
- K 3 Home T 150
- K 3 Horizontal
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Home
- K 3 Premium
- K 3 Premium Power Control
- K 4
- K 4 Classic
- K 4 Classic Car
- K 4 Compact
- K 4 Compact Home
- K 4 Compact UM Limited Edition *EU
- K 4 FJ BB
- K 4 Power Control
- K 4 Power Control Car
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Go!Further
- K 4 Premium
- K 4 Premium Power Control
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 4 Promo Basic Car
- K 4 WCM
- K 4 WCM Premium
- K 4 WCM Premium Home
- K 5 Basic
- K 5 Basic Car
- K 5 Classic
- K 5 Classic Home
- K 5 Compact
- K 5 Compact FJ 6 Set *EU
- K 5 Compact Home
- K 5 FJ BB
- K 5 Modular UM
- K 5 Power Control
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 Power Control Home
- K 5 Premium
- K 5 Premium Plus
- K 5 Premium Power Control Black *EU
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Smart Control
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 5 Smart Control
- K 5 Smart Control Flex
- K 5 WCM
- K 5 WCM Premium
- K 5 WCM Premium Home
- K 6 Premium
- K 6 Special
- K 7 Comfort Premium Connect
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 Power
- K 7 Power Flex
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Power Home
- K 7 Premium
- K 7 Premium Power
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Power Home
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Home
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 WCM
- K 7 WCM FJ
- K 7 WCM FJ Home BB
- K 7 WCM Premium
- K 7 WCM Premium Home
- K Mini
- K Mini Plus
- K Silent Anniversary Edition
Domenii de intrebuintare
- Autovehicule
- Pentru curățarea motocicletelor și a scuterelor.
- Mobilier de grădină/terasă/balcon
- Sere
- Usi de garaj
- Jaluzele/rulouri
- Garduri
- Terasele si balcoanele
- Pervaz