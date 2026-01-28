Perie rotativă pentru spălarea auto WB 130

Întotdeauna în mișcare: Peria de spălare rotativă cu accesoriu interschimbabil, curăță suprafețele netede, cum ar fi vopseaua, sticla sau plasticul. Schimbarea rapidă a accesoriului datorită manetei de eliberare integrate.

În combinație cu accesoriul universal interschimbabil, peria de spălare rotativă WB 130 de la Kärcher este potrivită în special pentru suprafețe precum vopseaua, sticla sau plasticul. Datorită rotației puternice, asigură o curățare eficientă a suprafețelor. Peria de spălare are o pârghie de eliberare pentru schimbarea rapidă și ușoară a accesoriului fără contact cu murdăria și este prevăzută cu un capac transparent pentru o experiență de curățare impresionantă. Dacă este necesar, se poate folosi și detergentul, care poate fi aplicat cu peria conectată la aparatul de spălat cu presiune. Peria de spălare poate fi utilizată cu toate aparatele de spălat cu presiune Kärcher din gama K 2 până la K 7. Cele două atașamente interschimbabile Car & Bike și Home & Garden, disponibile separat, sunt special adaptate pentru suprafețe delicate sau mai rezistente.

Caracteristici si beneficii
Cap rotativ de perie
  • Curatare fina si eficace
  • Curățare comodă și plăcută.
Schimbarea accesoriului prin intermediul pârghiei de eliberare
  • Schimbarea mai rapidă și mai ușoară a accesoriului fără contact cu murdăria.
  • Mențineți întotdeauna mâinile curate.
  • Alegeți accesoriul potrivit pentru diferite aplicații.
Aplicarea detergentului cu ajutorul periei conectate la aparatul de spălat cu presiune
  • Dizolvare imbunatatita a murdariei si curatare eficienta
Carcasă transparentă
  • Experiența noua de curățare datorită capacului transparent.
Suport integrat cu perii
  • Reduce stropii de apă și protejează atât utilizatorul, cât și împrejurimile.
Compatibil cu adaptorul furtunului de grădină
  • Conexiune la furtunul de grădină, poate fi utilizat fără aparat de curățat cu presiune.

Specificații tehnice

Date tehnice

Culoarea Negru
Greutate (kg) 0,4
Greutate cu ambalaj (kg) 0,5
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 305 x 156 x 137

Dacă aveți întrebări cu privire la modelul anterior WB 120, contactați partenerul nostru de service sau comerciantul Kärcher.

Video

Masini compatibile
Domenii de intrebuintare
  • Autovehicule
  • Pentru curățarea motocicletelor și a scuterelor.
  • Mobilier de grădină/terasă/balcon
  • Sere
  • Usi de garaj
  • Jaluzele/rulouri
  • Garduri
  • Terasele si balcoanele
  • Pervaz
Accesorii
