Наконечник для полива
Маленький, удобный и простой для подключения к садовому шлангу: идеальное сопло для несложных задач полива.
Маленькая насадка идеально подходит для простого полива сада. Плавное переключение от точечной струи на конусную, что позволяет удобно поливать цветы и клумбы, а также эффективно смывать грязь с террас и садовой мебели. Во время перерывов в работе поток воды из насадки можно просто вылючить. Все поливочные насадки Керхер оборудованы системой быстрого подключения и легко подключаются к садовому шлангу.
Особенности и преимущества
Режим распыления плавно меняется от точечной струи до конусной
- Идеально подходит для полива (конусная струя) и очистки (точечная струя).
Самостоятельное опустошение
- Оптимальная защита от замерзания.
Маленький и компактный
- Простота в использовании.
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|Черный
|Вес (кг)
|0,052
|Вес (с упаковкой) (кг)
|0,066
|Размеры (Д×Ш×В) (мм)
|131 x 36 x 36
Оснащение
- Количество струй: 2
- Функция самопромывки
- Вид струи: коническая
- Вид струи: точечная
Совместимая техника
- Катушка со шлангом HBX 4.20 Automatic
- Катушка со шлангом HBX 5.25 Automatic
- Катушка со шлангом HBX 5.30 Automatic
- Катушка со шлангом HBX 5.35 Automatic
- Катушка со шлангом HR 2.10 Set
- Катушка со шлангом HR 3.20 Set
- Катушка со шлангом HR 4.30 Set
- Компактная катушка для шланга CR 3.110
- Тележка для шланга HT 2