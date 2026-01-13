Наконечник для полива

Маленький, удобный и простой для подключения к садовому шлангу: идеальное сопло для несложных задач полива.

Маленькая насадка идеально подходит для простого полива сада. Плавное переключение от точечной струи на конусную, что позволяет удобно поливать цветы и клумбы, а также эффективно смывать грязь с террас и садовой мебели. Во время перерывов в работе поток воды из насадки можно просто вылючить. Все поливочные насадки Керхер оборудованы системой быстрого подключения и легко подключаются к садовому шлангу.

Особенности и преимущества
Режим распыления плавно меняется от точечной струи до конусной
  • Идеально подходит для полива (конусная струя) и очистки (точечная струя).
Самостоятельное опустошение
  • Оптимальная защита от замерзания.
Маленький и компактный
  • Простота в использовании.
Спецификации

Технические характеристики

Цвет Черный
Вес (кг) 0,052
Вес (с упаковкой) (кг) 0,066
Размеры (Д×Ш×В) (мм) 131 x 36 x 36

Оснащение

  • Количество струй: 2
  • Функция самопромывки
  • Вид струи: коническая
  • Вид струи: точечная
