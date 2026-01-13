Stropitor manual mini pentru stropit
Mică, comodă și ușor de conectat la furtunul de grădină: duza ideală pentru sarcini simple de udare.
Duza mică este perfectă pentru udarea cu ușurință a grădinii. Cu modelele de pulverizare reglabile continuu, modul de distribuție a apei poate fi selectat în mod flexibil între jet conic și jet punctiform, în funcție de necesități. Rondurile de flori și plante pot fi udate cu ușurință, iar terasele sau mobilierul de grădină pot fi curățate de murdăria grosieră. Acest lucru face ca duza entry-level să fie ideală atât pentru sarcini de udare, cât și pentru sarcini de curățare. Când nu este utilizat, debitul de apă către duza de pulverizare poate fi pur și simplu oprit. Apropo: Pulverizatoare de grădină de la Kärcher sunt compatibile cu toate sistemele cu clic disponibile și pot fi conectate la furtunul tău de grădină fără nici o problemă.
Caracteristici si beneficii
Modelul de pulverizare poate fi reglat în orice mod de la jet puternic la jet conic
- Ideal pentru udare (jet conic) și curățare (jet punctiform).
Golirea automată
- Protecție optimă împotriva deteriorării din cauza înghețarii.
Aparate mici, compacte
- Ușor de utilizat.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Culoarea
|Negru
|Greutate (kg)
|0,1
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,1
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|131 x 36 x 36
Echipament
- Numărul de moduri de stropire: 2
- Funcție de autogolire
- Model de pulverizare: jet conic
- Model de pulverizare: jet punct
Masini compatibile
- Tambur pentru furtun HBX 4.15 Automat
- Tambur pentru furtun HBX 4.20 Automat
- Tambur pentru furtun HBX 5.25 Automatic
- Tambur pentru furtun HBX 5.30 Automatic
- Tambur pentru furtun HBX 5.35 Automatic
- Tambur pentru furtun HR 2.10 Set
- Tambur pentru furtun HR 3
- Tambur pentru furtun HR 4
- Tambur pentru furtun HR 4.30 Set