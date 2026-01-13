Duza mică este perfectă pentru udarea cu ușurință a grădinii. Cu modelele de pulverizare reglabile continuu, modul de distribuție a apei poate fi selectat în mod flexibil între jet conic și jet punctiform, în funcție de necesități. Rondurile de flori și plante pot fi udate cu ușurință, iar terasele sau mobilierul de grădină pot fi curățate de murdăria grosieră. Acest lucru face ca duza entry-level să fie ideală atât pentru sarcini de udare, cât și pentru sarcini de curățare. Când nu este utilizat, debitul de apă către duza de pulverizare poate fi pur și simplu oprit. Apropo: Pulverizatoare de grădină de la Kärcher sunt compatibile cu toate sistemele cu clic disponibile și pot fi conectate la furtunul tău de grădină fără nici o problemă.