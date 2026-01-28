Шланг надежно спрятан и всегда под рукой: стильная катушка с садовым шлангом закрепляется на стене и подключается к водопроводному крану соединительным шлангом. Крепежный кронштейн позволяет отклонять ее более чем на 180° и легко перемещать шланг в любой угол сада. Шланг легко вытягивается на необходимую длину (макс. 30 м) и автоматически фиксируется в промежуточных положениях с малым шагом. Для разблокирования фиксатора достаточно слегка потянуть за конец шланга, после чего шланг автоматически сматывается без образования перегибов и узлов. Катушка впечатляет также инновационной системой крепления FlexChange, которая позволяет снимать ее с кронштейна без применения инструментов – например, для установки на прикрепляемую к земле платформу, предлагаемую в качестве опции. Легко снимается и сам кронштейн, на котором могут также храниться распылители и другие аксессуары для полива. Катушка со шлангом устойчива к воздействию мороза и УФ-излучения и может круглый год оставаться на стене дома. Для защиты от воровства может использоваться тросовый замок. Kärcher предоставляет на эту катушку 5-летнюю гарантию.