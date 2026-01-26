Accesorii inlocuire duza

Duze de rezerva de înaltă calitate pentru toate dispozitivele T-Racer, pentru aparatele K 2 - K 7, PC 20, pentru aparatele K3 - K7, curatarea șasiurilor, pentru aparatele K2 - K5

Duză de rezerva de înaltă calitate pentru înlocuirea rapidă și ușoară a duzelor. Conținut: trei perechi de duze pentru diferite clase de performanță, pentru aparatele de curatat cu presiune, o duza de putere pentru curățarea colțurilor și a muchiilor împreună cu dispozitivele de curatat suprafețe T 400, T 450 și T 550 și două cleme pentru fixare. Duzele de rezerva sunt potrivite pentru următoarele accesorii: Dispozitive de curățare a suprafețelor T-Racer pentru clasele de aparate K 2 până la K 7 (cu excepția T 350), PC 20 pentru aparatelei K 3 până la K 7, precum și pentru curățarea șasiurilor pentru aparatele K 2 până la K 5.

Caracteristici si beneficii
Duza inlocuitoare
  • Duzele vechi se inlocuiesc repede si simplu.
  • Calitate superioara pentru o durata de serviciu lunga.
jet plat de inalta presiune
  • Curatarea si indepartarea usoara si uniforma a murdariei dificile.
Curatare eficace cu presiune mare
  • Dizolvare imbunatatita a murdariei si curatare eficienta

Specificații tehnice

Date tehnice

Culoarea Negru
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 17 x 17 x 18
INFORMAȚIE UTILĂ

Date de contact ale Karcher Centrelor

Magazin online

Promoțiile noastre

Karcher know-how

 

CONFORMITATE ȘI INTEGRITATE

Codul de conduită Karcher 

CONTACTE

Reprezentanţa oficială al concernului german Alfred Kärcher SE & Co. KG în Republica Moldova

Oficiul Central

str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
e-mail: info@karcher.md

REȚELE SOCIALE
  • SSL Secured
CO₂- NEUTRAL WEBSITE
© 2026 Kärcher Moldova