Duză de rezerva de înaltă calitate pentru înlocuirea rapidă și ușoară a duzelor. Conținut: trei perechi de duze pentru diferite clase de performanță, pentru aparatele de curatat cu presiune, o duza de putere pentru curățarea colțurilor și a muchiilor împreună cu dispozitivele de curatat suprafețe T 400, T 450 și T 550 și două cleme pentru fixare. Duzele de rezerva sunt potrivite pentru următoarele accesorii: Dispozitive de curățare a suprafețelor T-Racer pentru clasele de aparate K 2 până la K 7 (cu excepția T 350), PC 20 pentru aparatelei K 3 până la K 7, precum și pentru curățarea șasiurilor pentru aparatele K 2 până la K 5.