Accesorii inlocuire duza
Duze de rezerva de înaltă calitate pentru toate dispozitivele T-Racer, pentru aparatele K 2 - K 7, PC 20, pentru aparatele K3 - K7, curatarea șasiurilor, pentru aparatele K2 - K5
Duză de rezerva de înaltă calitate pentru înlocuirea rapidă și ușoară a duzelor. Conținut: trei perechi de duze pentru diferite clase de performanță, pentru aparatele de curatat cu presiune, o duza de putere pentru curățarea colțurilor și a muchiilor împreună cu dispozitivele de curatat suprafețe T 400, T 450 și T 550 și două cleme pentru fixare. Duzele de rezerva sunt potrivite pentru următoarele accesorii: Dispozitive de curățare a suprafețelor T-Racer pentru clasele de aparate K 2 până la K 7 (cu excepția T 350), PC 20 pentru aparatelei K 3 până la K 7, precum și pentru curățarea șasiurilor pentru aparatele K 2 până la K 5.
Caracteristici si beneficii
Duza inlocuitoare
- Duzele vechi se inlocuiesc repede si simplu.
- Calitate superioara pentru o durata de serviciu lunga.
jet plat de inalta presiune
- Curatarea si indepartarea usoara si uniforma a murdariei dificile.
Curatare eficace cu presiune mare
- Dizolvare imbunatatita a murdariei si curatare eficienta
Specificații tehnice
Date tehnice
|Culoarea
|Negru
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|17 x 17 x 18