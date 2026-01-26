Cu curatitorul de suprafete T-Racer T 450, suprafetele mari situate in exterior poate fi curatate in mod eficient, fara stropi si cu pana la 50% mai repede decat curatarea cu o lance de pulverizare. Motivul este bratul rotativ cu doua jeturi, care asigura indepartarea murdariei de pe suprafetele mari. Duza de putere suplimentara, care poate fi activata in mod convenabil la nevoie cu ajutorul pedalei, permite, de asemenea, curatarea eficienta a colturilor si marginilor. T 450 este, de asemenea, echipat cu o grila de protectie speciala, care permite curatarea gradinilor japoneze si a altor suprafete cu pietris. Presiunea poate fi reglata in mod optim prin modificarea spatiului dintre duza si obiectul care urmeaza sa fie curatat. Acest lucru inseamna ca pot fi curatate atat suprafetele dure, cum ar fi piatra sau betonul, cat si suprafetele mai sensibile, cum ar fi lemnul. Datorita efectului aeroglisor, T-Racer este in special usor de manevrat. Si chiar suprafetele verticale, cum ar fi usile de garaj, pot fi curatate intr-o clipita, datorita manerului practic. Curatitorul de suprafete T-Racer T 450 este adecvat pentru curatitoarele cu apa sub presiune pentru casa si gradina Kärcher, clasele K 4 – K 7.