Accesoriu curățare podele T-Racer
Curata suprafete mari fara stropi de apa: Curatitorul de suprafete T-Racer T 450. Duza de putere suplimentara pentru colturi si margini, maner pentru curatare verticala, grila de protectie pentru suprafete cu pietris, reglarea presiunii de curatare.
Cu curatitorul de suprafete T-Racer T 450, suprafetele mari situate in exterior poate fi curatate in mod eficient, fara stropi si cu pana la 50% mai repede decat curatarea cu o lance de pulverizare. Motivul este bratul rotativ cu doua jeturi, care asigura indepartarea murdariei de pe suprafetele mari. Duza de putere suplimentara, care poate fi activata in mod convenabil la nevoie cu ajutorul pedalei, permite, de asemenea, curatarea eficienta a colturilor si marginilor. T 450 este, de asemenea, echipat cu o grila de protectie speciala, care permite curatarea gradinilor japoneze si a altor suprafete cu pietris. Presiunea poate fi reglata in mod optim prin modificarea spatiului dintre duza si obiectul care urmeaza sa fie curatat. Acest lucru inseamna ca pot fi curatate atat suprafetele dure, cum ar fi piatra sau betonul, cat si suprafetele mai sensibile, cum ar fi lemnul. Datorita efectului aeroglisor, T-Racer este in special usor de manevrat. Si chiar suprafetele verticale, cum ar fi usile de garaj, pot fi curatate intr-o clipita, datorita manerului practic. Curatitorul de suprafete T-Racer T 450 este adecvat pentru curatitoarele cu apa sub presiune pentru casa si gradina Kärcher, clasele K 4 – K 7.
Caracteristici si beneficii
Doua duze rotative cu fanta
- Performanță bună - ideal pentru curățarea suprafețelor mai mari.
Apărătoare impotriva stropilor
- Curatare fara stropire
Duza puternica suplimentara integrata
- Usor de comutat de la duzele normale T-Racer la duza de putere cu ajutorul intrerupatorului-pedala.
Grila speciala de protectie pentru curatarea suprafetelor cu pietris
- Grila de protectie cu ochiuri fine permite curatarea suprafetelor cu pietris, de exemplu in gradini japoneze.
Ajustarea inaltimii
- Adaptarea presiunii la sarcina de curatare in cauza
- Curatarea in functie de nevoi a suprafetelor sensibile si nesensibile, datorita suprafetei reglabile dintre duza si obiect.
Mâner
- Curatare comoda a suprafetelor verticale
Efect de plutire
- Curatatorul pluteste pe podea si asigura utilizarea simpla.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Culoarea
|Negru
|Greutate (kg)
|2,1
|Greutate cu ambalaj (kg)
|2,8
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|790 x 321 x 1011
Video
Masini compatibile
Domenii de intrebuintare
- Zone din jurul casei și grădinii
- Terasa
- Usi de garaj
- Intrări (în curte), alei
- Grădină și ziduri de piatră
- Poteci