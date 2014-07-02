Perie cilindrica portocalie, cu peri inegali, portocaliu, 350 mm
Perie cilindrica, de duritate ridicata/redusa, medie, portocalie. Lungime: 350 mm. Cu mecanism cu roti stelate, rezistente la uzura. Pentru curatarea podelelor cu structura puternica si a rosturilor adanci. Peri: Poliamida: 0,6 mm grosime, 15-20 mm lungime.
Perie cilindrica (superioara-inferioara, medie-dura, portocalie) cu mecanism cu roata stelata rezistent la uzura si lungimi variate de peri, lungime de 350 mm. Pentru curatarea pardoselilor puternic structurate si a rosturilor profunde. Peri: poliamida, 0,6 mm grosime, 15-20 mm lungime.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Culoarea
|portocaliu
|Lungime (mm)
|350
|Tip perie
|cu peri inegali
|Cantitatea (Bucată)
|1
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,9