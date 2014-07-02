Set de perii rotunde

Set de perii in 4 culori diferite pentru diferitele moduri de utilizare.

Set de perii rotunde, practice, in patru culori diferite pentru diferite utilizari. Periile disponibile in diferite culori pentru diferite utilizari. Periile de diferite culori pot fi utilizate in bai, bucatarii etc. Periile flexibile cu aburi sunt ideale pentru utilizarea in casa. Periile pot fi utilizate cu: SV 1902 si SV 1802.

Caracteristici si beneficii
4 culori diferite
  • Lucrari igienice in diferite domenii de aplicare (sanitar, bucatarie, armaturi, etc.)
Material de înaltă calitate al periilor
  • indepartarea usoara a murdariei rezistente
  • Fara uzare rapida a perilor, durata de viata crescuta

Specificații tehnice

Date tehnice

Culoarea Negru
Greutate cu ambalaj (kg) 1,1
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 30 x 30 x 40
Masini compatibile
Domenii de intrebuintare
  • Fitinguri
  • Curaţarea scurgerilor
  • Chiuvetă
  • WC
  • Zone greu accesibile (colțuri, rosturi, goluri etc.)
  • Suprafețe de lucru în bucătărie
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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Oficiul Central

str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
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