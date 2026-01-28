Aparat de spalat cu presiune K 7 Premium

Caracteristici si beneficii
Furtun de înaltă presiune PremiumFlex
  • Furtunul flexibil asigură flexibilitate și libertate maximă de mișcare
  • Înfășurați și desfășurați furtunul de înaltă presiune fără a se forma noduri
Tambur pentru furtun pentru manevrare confortabilă
  • Furtunul de înaltă presiune este protejat optim și ocupă puțin spațiu la depozitare.
  • Lucru confortabil: Furtunul este gata de utilizare în orice moment, prin simpla înfășurare și detensionare.
  • Centru de greutate scăzut pentru o poziționare sigură, chiar și pe suprafețe înclinate.
Performanțe excepționale
  • Motorul răcit cu apă impresionează cu o durată de viață deosebit de îndelungată și cu o putere mare.
Aplicația Home & Garden
  • Aplicația Kärcher Home & Garden vă va transforma într-un expert în curățenie.
  • Beneficiați de toată expertiza noastră Kärcher pentru a obține rezultate perfecte de curățare.
  • Serviciu cuprinzător: Toate informațiile despre dispozitiv, aplicația sa și portalul nostru de servicii.
Caracteristici de sustenabilitate
  • Design realizat din 30% plastic reciclat¹⁾.

Specificații tehnice

Date tehnice

Tensiune (V) 220 / 230
Frecvență (Hz) 50
Presiune (bar/MPa) 20 - max. 180 / 2 - max. 18
Debit transportat (l/h) max. 600
Capacitate pe suprafață (m²/h) 60
Temperatura de admisie (°C) max. 60
Putere (kW) 3
Cablu de racordare (m) 5
Culoarea Galben
Greutate fără accesorii (kg) 18,8
Greutate cu ambalaj (kg) 25,1
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 465 x 354 x 750

¹⁾ Doar produsul, toate piesele din plastic, cu excepția accesoriilor.

Scope of supply

  • Detergent: Detergent universal RM 626, 1 l
  • 4-in-1 Multi Jet
  • Furtun de presiune: 10 m, PremiumFlex
  • Adaptor racord furtun de grădină A3/4"

Echipament

  • Reducerea presiunii de menținere pe pistolul de pulverizare
  • Tambur furtun de înaltă presiune - integrat
  • Sistem Quick Connect pe aparat
  • Reglarea detergentului în aplicarea cu duza de spumare
  • Mâner telescopic
  • Mâner de transport integrat
  • Motor răcit cu apă
  • Material pompă: Aluminiu
  • Filtru fin de apă integrat
  • Păstrare accesorii pe aparat
  • 2 cârlige de cablu.: Funcția de îndepărtare rapidă a filtrului
  • Roți cu suprafață din material moale
Aparat de spalat cu presiune K 7 Premium

Domenii de intrebuintare
  • Terasa
  • Garduri
  • Grădină și ziduri de piatră
  • Zone din jurul casei și grădinii
  • Autoturisme
  • Locuințe mobile
  • Biciclete
  • Pentru curățarea motocicletelor și a scuterelor.
  • Pentru curățarea aparatelor și a uneltelor de gradinărit.
  • Mobilier de grădină/terasă/balcon
