Aparat de spalat cu presiune K 7 Premium
Caracteristici si beneficii
Furtun de înaltă presiune PremiumFlex
- Furtunul flexibil asigură flexibilitate și libertate maximă de mișcare
- Înfășurați și desfășurați furtunul de înaltă presiune fără a se forma noduri
Tambur pentru furtun pentru manevrare confortabilă
- Furtunul de înaltă presiune este protejat optim și ocupă puțin spațiu la depozitare.
- Lucru confortabil: Furtunul este gata de utilizare în orice moment, prin simpla înfășurare și detensionare.
- Centru de greutate scăzut pentru o poziționare sigură, chiar și pe suprafețe înclinate.
Performanțe excepționale
- Motorul răcit cu apă impresionează cu o durată de viață deosebit de îndelungată și cu o putere mare.
Aplicația Home & Garden
- Aplicația Kärcher Home & Garden vă va transforma într-un expert în curățenie.
- Beneficiați de toată expertiza noastră Kärcher pentru a obține rezultate perfecte de curățare.
- Serviciu cuprinzător: Toate informațiile despre dispozitiv, aplicația sa și portalul nostru de servicii.
Caracteristici de sustenabilitate
- Design realizat din 30% plastic reciclat¹⁾.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Tensiune (V)
|220 / 230
|Frecvență (Hz)
|50
|Presiune (bar/MPa)
|20 - max. 180 / 2 - max. 18
|Debit transportat (l/h)
|max. 600
|Capacitate pe suprafață (m²/h)
|60
|Temperatura de admisie (°C)
|max. 60
|Putere (kW)
|3
|Cablu de racordare (m)
|5
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|18,8
|Greutate cu ambalaj (kg)
|25,1
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|465 x 354 x 750
¹⁾ Doar produsul, toate piesele din plastic, cu excepția accesoriilor.
Scope of supply
- Detergent: Detergent universal RM 626, 1 l
- 4-in-1 Multi Jet
- Furtun de presiune: 10 m, PremiumFlex
- Adaptor racord furtun de grădină A3/4"
Echipament
- Reducerea presiunii de menținere pe pistolul de pulverizare
- Tambur furtun de înaltă presiune - integrat
- Sistem Quick Connect pe aparat
- Reglarea detergentului în aplicarea cu duza de spumare
- Mâner telescopic
- Mâner de transport integrat
- Motor răcit cu apă
- Material pompă: Aluminiu
- Filtru fin de apă integrat
- Păstrare accesorii pe aparat
- 2 cârlige de cablu.: Funcția de îndepărtare rapidă a filtrului
- Roți cu suprafață din material moale
Video
Domenii de intrebuintare
- Terasa
- Garduri
- Grădină și ziduri de piatră
- Zone din jurul casei și grădinii
- Autoturisme
- Locuințe mobile
- Biciclete
- Pentru curățarea motocicletelor și a scuterelor.
- Pentru curățarea aparatelor și a uneltelor de gradinărit.
- Mobilier de grădină/terasă/balcon