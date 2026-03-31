Mașina de tuns iarbă LMO 18-33 Battery Set cu greutatea sa redusă și manevrabilitatea extremă îi permit, să tundă zonele mai complexe de gazon fără efort. Datorită sistemului de cosit 2-în-1, iarba tăiată poate fi colectată în recipient sau poate fi împrăștiată pe suprafața gazonului în calitate de îngrășământ natural folosind pana de mulcire. Când recipientul de colectare este plin, indicatorul nivelului de umplere arată că este necesar a fi golit. Datorită lamei ascuțite de oțel, rezultatele de tăiere sunt întotdeauna uniforme. În ceea ce privește utilitatea, cu un mâner din burete comod ce are comutatoare de acționare pe ambele părți, activitatea cu mașina de tuns iarbă devine o plăcere. Butonul de siguranță, în calitate de sistem de siguranță pentru copii, previne pornirea neintenționată a dispozitivului. Mânerul ajustabil în înălțime oferă posibilitatea de a selecta o poziție de lucru confortabilă, iar designul pliabil permite stocarea ergonomică în spații înguste O baterie și un încărcător rapid sunt incluse în pachetul de livrare.