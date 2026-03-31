Masina de tuns iarba cu acumulator LMO Battery 18-33 Set
Pentru manevrarea fără efort în grădină: Mașina de tuns iarbă ușoară și extrem de manevrabilă LMO 18-33 Battery Set, include bateria și încărcătorul rapid.
Mașina de tuns iarbă LMO 18-33 Battery Set cu greutatea sa redusă și manevrabilitatea extremă îi permit, să tundă zonele mai complexe de gazon fără efort. Datorită sistemului de cosit 2-în-1, iarba tăiată poate fi colectată în recipient sau poate fi împrăștiată pe suprafața gazonului în calitate de îngrășământ natural folosind pana de mulcire. Când recipientul de colectare este plin, indicatorul nivelului de umplere arată că este necesar a fi golit. Datorită lamei ascuțite de oțel, rezultatele de tăiere sunt întotdeauna uniforme. În ceea ce privește utilitatea, cu un mâner din burete comod ce are comutatoare de acționare pe ambele părți, activitatea cu mașina de tuns iarbă devine o plăcere. Butonul de siguranță, în calitate de sistem de siguranță pentru copii, previne pornirea neintenționată a dispozitivului. Mânerul ajustabil în înălțime oferă posibilitatea de a selecta o poziție de lucru confortabilă, iar designul pliabil permite stocarea ergonomică în spații înguste O baterie și un încărcător rapid sunt incluse în pachetul de livrare.
Caracteristici si beneficii
Ușoară și manervrabilăPoate fi ușor condus pe terenuri neuniforme. Manevrabilitate: manevrare ușoară și în jurul obstacolelor din grădină.
Cosirea la marginea gazonuluiMarginea masinii ridica în mod automat iarba în creștere până la margine. Nu este necesara tunderea manuală.
Sistem de tăiere 2-in-1Iarba tăiată este colectată eficient în recipientul de colectare a ierbii în timpul tunderii. Funcția de mulcire: Prin utilizarea kitului de mulcire, iarba tăiată este împrăștiată peste gazon ca îngrășământ natural. Lama de oțel ascuțită pentru un rezultat de tăiere uniform.
Design pentru economisirea spațiului
- Manerul pliabil permite stocarea in spații inguste.
- Recipientul de colectare din material textil poate fi pliat devenind foarte mic și ocupă foarte puțin spațiu atunci când este depozitat pe mașina de tuns iarba.
Reglare simplă a înălțimii de tăiere
- Înălțimea de tăiere poate fi reglată central în 4 poziții diferite.
Indicator al nivelului de umplere
- Indicatorul pentru nivelul de umplere vă informează când trebuie golit recipientul de colectare a ierbii.
Mâner de transport integrat
- Mâner de transport integrat pentru transport fără efort.
Concept de utilizare ergonomică
- Manerul de ghidare poate fi reglat individual in functie de inaltime.
- Invelis din spuma pentru o prindere sigura si o senzatie placuta.
- Întrerupătoarele de actionare permit o funcționare confortabilă.
Buton de securitate
- Protecție pentru copii: este prevenită pornirea neintenționată a mașinii de tuns iarba.
Platforma pentru baterii de 18 V Kärcher
- Tehnologia în timp real cu afișaj LCD pentru acumulatori indică timpul de funcționare rămas, timpul de încărcare rămas și capacitatea bateriei.
- Durată lungă de viață și putere datorită celulelor litiu-ion.
- Bateria interschimbabilă poate fi utilizată în toate celelalte dispozitive Kärcher cu platformă a bateriei de 18 V.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Dispozitiv alimentat cu baterii.
|Platforma bateriei.
|Platforma bateriei de 18 V
|Lățime tăiere (cm)
|33
|Înălțime de tăiere (mm)
|35 - 65
|Reglarea înălțimii de tăiere
|de 4 ori
|Volumul containerului pentru iarba tăiată (l)
|35
|Numărul de rotaţii (rpm)
|4000
|Tipul bateriei.
|Baterie litiu-ion interschimbabilă
|Tensiune (V)
|18
|Capacitate. (Ah)
|5
|Performanță per încărcare a acumulatorului¹⁾ (m²)
|max. 250 (5,0 Ah)
|Durata de funcționare pentru fiecare încărcare a bateriei. (min)
|max. 24 (5,0 Ah)
|Timpul de încărcare a bateriei cu încărcătorul rapid 80%/100%. (min)
|94 / 143
|Curent de încărcare. (A)
|2,5
|Sursă de alimentare pentru încărcătorul de baterii (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|11,6
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|1251 x 371 x 992
¹⁾ Înălțime de tăiere: nivelul 4
Scope of supply
- Variantă: Bateria și încărcătorul de baterii sunt incluse
- Acumulator: Acumulator Battery Power 18 V/5,0 Ah (1 buc.)
- Încărcător.: Încărcător rapid cu baterie de 18 V (1 buc.)
- Kit de mulcire
- Recipient de colecatre a ierbii
Echipament
- Cuţit
- Mâner de transport integrat
- Indicator al nivelului de umplere
Video
Domenii de intrebuintare
- Gazon