Curățare în profunzime a fibrelor textile cu libertate maximă de mișcare: Aspiratorul tip spray-extractie SE 3-18 Compact, curăță suprafețele textile în profunzime și fără reziduuri. Datorită designului compact, aparatul nu este doar la îndemână, ci poate fi utilizat și atunci când nu există o priză de curent în apropiere, datorită bateriei Kärcher de 18 V (nu este inclusă în pachetul de livrare). Astfel, interiorul vehiculului poate fi curățat în doar 12 până la 24 de minute. Îndepărtați astfel murdăria de pe scaunele auto, covorașele și portbagajul mașinii, precum și de pe mobilierul de grădină și tapițerie într-o clipă - la fel de puternic ca și cu aparatele noastre de curățat cu fir. Furtunul de aspirare lung și flexibil, împreună cu furtunul integrat pentru agentul de curățare, garantează, de asemenea, un confort și o flexibilitate deosebită, chiar și în locurile greu accesibile. Și după curățare, aparatul vă va impresiona prin funcția de auto-spălare igienică, care îndepărtează murdăria de pe aparat și furtun, prevenind astfel formarea de bacterii și mirosuri. În totalitate în conformitate cu motto-ul "vehicul curat, dispozitiv de curățare curat".