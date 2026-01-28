Aspirator cu spalare prin injectie-extractie cu acumulator SE 3-18 Compact (bateria nu este inclusă)
Puternicul aspirator cu spray-extracție vă va impresiona prin curățarea în profunzime a fibrelor textile din interiorul vehiculului, libertatea maximă de mișcare datorită bateriei de 18 V și a funcției de spălare pentru curățarea dispozitivului.
Curățare în profunzime a fibrelor textile cu libertate maximă de mișcare: Aspiratorul tip spray-extractie SE 3-18 Compact, curăță suprafețele textile în profunzime și fără reziduuri. Datorită designului compact, aparatul nu este doar la îndemână, ci poate fi utilizat și atunci când nu există o priză de curent în apropiere, datorită bateriei Kärcher de 18 V (nu este inclusă în pachetul de livrare). Astfel, interiorul vehiculului poate fi curățat în doar 12 până la 24 de minute. Îndepărtați astfel murdăria de pe scaunele auto, covorașele și portbagajul mașinii, precum și de pe mobilierul de grădină și tapițerie într-o clipă - la fel de puternic ca și cu aparatele noastre de curățat cu fir. Furtunul de aspirare lung și flexibil, împreună cu furtunul integrat pentru agentul de curățare, garantează, de asemenea, un confort și o flexibilitate deosebită, chiar și în locurile greu accesibile. Și după curățare, aparatul vă va impresiona prin funcția de auto-spălare igienică, care îndepărtează murdăria de pe aparat și furtun, prevenind astfel formarea de bacterii și mirosuri. În totalitate în conformitate cu motto-ul "vehicul curat, dispozitiv de curățare curat".
Caracteristici si beneficii
Tehnologie Kärcher dovedită, cu duze pentru tapițerie și duze pentru spații înguste oferind rezultate optime de curățareCurăță în profunzime în fibrele suprafețelor textile. Curățare rapidă și fără efort datorită metodei eficiente de curățare prin spray-extracție . Umiditate reziduală scăzută pentru uscarea rapidă a suprafețelor textile.
Bateria Kärcher de 18 V interschimbabilă (nu este inclusă în pachetul de livrare)Libertate maximă de mișcare datorită lucrului independent de alimentarea cu energie electrică. Compatibil cu toate dispozitivele de pe platforma bateriei de 18 V Kärcher.
Funcție de spălare igienicăDupă curățare, dispozitivul este curățat cu ajutorul funcției de spălare. Aceasta îndepărtează orice murdărie reziduală și evită mirosurile neplăcute cauzate de acumularea de bacterii. Permite depozitarea imediată a dispozitivului curat.
Furtun comod 2 în 1
- Furtun de pulverizare integrat pentru o curățare foarte comodă.
- Furtun de aspirație lung și flexibil pentru o curățare ușoară, în special în spații greu accesibile și înguste.
- Cu articulație pivotantă pe furtun pentru o libertate de mișcare și mai mare.
Sistem cu două rezervoare
- Umplerea simplă a rezervorului de apă curată.
- Scoaterea și golirea comodă a rezervorului de apă murdară fără contact cu murdăria.
Depozitarea practică a accesoriilor și a furtunurilor
- Ușor de transportat cu o singură mână - toate accesoriile incluse și furtunul pot fi depozitate direct pe aparat.
- Toate accesoriile sunt atașate în permanență la dispozitiv, astfel încât vă puteți baza pe faptul că acestea sunt prezente în momentul utilizării.
Model compact
- Flexibil, inclusiv în zonele înguste sau în zonele greu accesibile.
- Cu mâner practic pentru transportul rapid și practic al dispozitivului.
Spațiu de depozitare pentru accesorii mici
- Practic pentru depozitarea temporară în timpul curățării.
- Perfect pentru bureți, lavete și alte elemente mici.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Dispozitiv alimentat cu baterii.
|Platforma bateriei.
|Platforma bateriei de 18 V
|puterea nominală de intrare (W)
|184
|Lățime de lucru (mm)
|75
|Capacitate rezervor de apă proaspătă (l)
|1,7
|Capacitate rezervor de apă murdară (l)
|2,9
|Tensiune (V)
|18
|Durata de funcționare pentru fiecare încărcare a bateriei. (min)
|approx. 12 (2,5 Ah) / approx. 24 (5,0 Ah)
|Greutate fără accesorii (kg)
|3,6
|Greutate cu ambalaj (kg)
|5,1
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|414 x 225 x 261
Scope of supply
- Variantă: Bateria și încărcătorul de baterii nu sunt incluse
- Lungime furtun de aspirare: 1.9 m
- Duza pulverizare / aspirare pentru tapiţerie
- Duza pentru spatii inguste si curățarea prin spray-extracție
- Detergent: Soluție de curățat covoare RM 519, 100 ml
- Sistem Comfort 2-in-1, cu furtun prelungitor integrat de pulverizare/absorbtie
Echipament
- Funcția de curățare a sistemului
- Depozitare facila a furtunului si accesoriilor
- Compartiment de depozitare a pieselor mici
Video
Domenii de intrebuintare
- Scaune auto
- Mobilier tapițat
- Tapițerie
- Covoare