Robotul aspirator RVC 3 Comfort Extra preia sarcina curățeniei, aspirând sistematic și independent podelele dure și covoarele cu fir scurt. Peria principală, periile laterale și puterea de aspirare colectează eficient murdăria în containerul integrat. Pentru o curățenie completă, robotul poate șterge delicat urmele ușoare, reținând astfel praful mult mai bine. Datorită tehnologiei LiDAR, acesta scanează locuința și generează automat o hartă, permițându-ți să personalizezi parametrii de curățare pentru fiecare cameră direct din aplicație. Siguranța este garantată de senzorii speciali care previn căderile, de exemplu pe scări. Controlul este simplu și versatil: pornește robotul din aplicație, urmează un program prestabilit sau apasă un singur buton pe dispozitiv. RVC 3 Comfort îți poate comunica vocal dacă are nevoie de asistență, iar la finalul programului sau când bateria este descărcată, se întoarce automat la stație pentru a-și goli containerul și a se reîncărca.