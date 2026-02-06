Aspirator robot cu functie de mop Aspirator robot cu spălare cu lavetă RVC 3 Comfort Extra
RVC 3 Comfort Extra curăță autonom podelele dure și covoarele cu fir scurt, incluzând o funcție de curățare umedă. Pentru un confort total, praful este eliminat automat în stația de extragere.
Robotul aspirator RVC 3 Comfort Extra preia sarcina curățeniei, aspirând sistematic și independent podelele dure și covoarele cu fir scurt. Peria principală, periile laterale și puterea de aspirare colectează eficient murdăria în containerul integrat. Pentru o curățenie completă, robotul poate șterge delicat urmele ușoare, reținând astfel praful mult mai bine. Datorită tehnologiei LiDAR, acesta scanează locuința și generează automat o hartă, permițându-ți să personalizezi parametrii de curățare pentru fiecare cameră direct din aplicație. Siguranța este garantată de senzorii speciali care previn căderile, de exemplu pe scări. Controlul este simplu și versatil: pornește robotul din aplicație, urmează un program prestabilit sau apasă un singur buton pe dispozitiv. RVC 3 Comfort îți poate comunica vocal dacă are nevoie de asistență, iar la finalul programului sau când bateria este descărcată, se întoarce automat la stație pentru a-și goli containerul și a se reîncărca.
Caracteristici si beneficii
Putere mare de aspirareCu o putere de aspirație puternică de 15.000 Pa, majoritatea tipurilor de murdărie – chiar și boabe de piper, alune și fulgi de cereale – pot fi îndepărtate eficient. Există patru moduri de aspirație diferite, care pot fi alese pentru fiecare tip de curățenie. Acțiunea combinată a periei principale și a periei laterale asigură o curățare deosebit de eficientă a întregii case.
Perii care previn încurcarea păruluiRVC 3 Comfort are o structură specială pe suportul de perie care împiedică încurcarea părului în perii. Acest lucru reduce efortul de întreținere pentru utilizator. Peria laterală cu formă specială previne încâlcirea părului. Structura specială a periei principale previne eficient încâlcirea părului.
Golire automată a murdăriei uscateGolirea automată a recipientului de praf extinde semnificativ timpul de curățare autonom al RVC 3 Comfort. Recipientul de praf al robotului Comfort nu trebuie golit manual, evitând astfel contactul cu praful și murdăria. Golirea regulată a recipientului de praf asigură menținerea constantă a puterii de aspirație ridicate a RVC 3 Comfort.
Navigare precisă
- Cu navigație LiDAR rapidă și robustă, robotul scanează și cartografiază camerele cu precizie, asigurând cea mai bună orientare pentru curățenie fiabilă chiar și în întuneric.
Ștergere umedă
- Pentru rezultate și mai bune, RVC 3 Comfort poate curăța și suprafețele umede. Dacă este necesar, folosește unitatea de ștergere cu lavetă din microfibră, umple rezervorul cu apă proaspătă și ești gata de curățenie.
- Robotul poate fi utilizat pentru curățare uscată, curățare umedă sau pentru ambele opțiuni simultan, în modul de curățare combinată.
- Rezervorul 2-în-1, cu recipient de praf de 240 ml și rezervor de apă de 280 ml, este ușor de utilizat și rapid de înlocuit.
Senzor de protecție la cădere
- Senzorii de cădere previn în mod fiabil căderea RVC 3 Comfort de pe trepte sau denivelări, de exemplu.
- Senzorii scanează nivelul solului. Dacă este detectat un toc mai mare, controlerul primește un semnal și determină robotul să se întoarcă.
Control comod prin aplicație cu WLAN
- Cu ajutorul aplicației se pot regla individual numeroase setări.
- Folosind aplicația, puteți configura robotul de curățare RVC 3 Comfort 5 și îl puteți controla din orice locație. Chiar dacă nu sunteți acasă.
- Transmiterea de informații despre starea actuală a aparatului și afișarea progresului de curățare prin intermediul aplicației.
Protecția datelor și actualizări
- În calitate de producător cu sediul în Germania, Kärcher acordă o mare importanță protecției datelor și are o grijă extremă pentru a se asigura că sunt îndeplinite toate cerințele legale aplicabile în acest sens.
- Întregul transfer de date între aplicația de pe smartphone și aspiratorul robot cu funcție de mop rulează printr-un cloud către servere localizate doar în Germania.
- Actualizările regulate îmbunătățesc și extind performanța aspiratorului robot și a aplicației. Aceasta înseamnă, de asemenea, că securitatea sistemului este actualizată în mod constant pentru a se potrivi cu specificațiile actuale.
Cartografiere precisă cu opțiuni multiple de personalizare
- În aplicație pot fi salvate mai multe hărți, de exemplu, pentru diferite etaje.
- Pot fi definite zone care nu pot fi parcurse și, prin urmare, nu pot fi curățate (de exemplu, spatiul pisicii, zona de joacă din camera copiilor sau obstacole pe care robotul nu le poate depăși).
- Definirea zonelor selectate care, de exemplu, sunt parcurse de mai multe ori, curățate cu un mod de aspirare mai intensiv sau șterse cu mai multă apă, dacă este necesar.
Ajustarea parametrilor de curățare
- Definirea diferiților parametri de curățare prin intermediul aplicației, individual pentru zone sau încăperi (de exemplu, puterea de aspirare sau cantitatea de apă, numărul de treceri pe suprafață).
- Setați orele de curățenie și creați programe de curățenie prin intermediul aplicației.
- RVC 3 Comfort începe în mod independent sesiunile de curățare pe baza datelor/orelor programate.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Dispozitiv alimentat cu baterii.
|Timp de incarcare acumulator (min)
|230
|Tipul bateriei.
|Acumulatori Li-Ion
|Capacitatea bateriei (Ah)
|2,6
|Durata de curăţare per încărcare (min)
|130
|Performanța zonei (în funcție de modul de curățare) (m²/h)
|45
|Recipient de murdărie 2 în 1 (ml)
|240
|Rezervor de apă curată 2 în 1 (ml)
|280
|Putere de aspirație (Pa)
|max. 15000
|Nivelul de putere acustică. (dB(A))
|< 67
|Numărul fazelor de curent (Ph)
|1
|Tensiune (V)
|100 / 240
|Frecvență (Hz)
|50 / 60
|Culoarea
|Alb
|Greutatea robotului aspirator (inclusiv unitatea de ștergere și laveta de curățare) (kg)
|2,8
|Greutate cu staţie de încărcare (kg)
|1,8
|Greutate cu ambalaj (kg)
|7
|Înălțimea aspiratorului robotizat (mm)
|97
|Dimensiuni staţie de încărcare (L x l x H) (mm)
|212 x 167 x 260
Scope of supply
- Perie de curățare
- Perie laterală: 1 x
- Filtru: 1 x
- Unitate pentru laveta de ștergere
- Lavetă de ștergere: 1 x
- Rezervor de murdărie 2 în 1, inclusiv rezervor de apă curată
- Cantitate saci de filtrare: 4 Bucată
Echipament
- Curățare autonomă
- Senzori de cădere
- Stație de încărcare și extracție
- Material sac de filtrare: Pâslă
- Funcționare prin intermediul aplicației
- Conexiune prin WLAN
- Conexiune prin Bluetooth
- servicii/funcții inteligente în aplicație
- Ieșire vocală
- Sistem de navigație cu laser (LiDAR)
- Funcția temporizator: Posibilitate de temporizatoare multiple
- Moduri de curățare: Curățare uscată/ Curățare umedă/ Curățare combinată (umedă și uscată)
Domenii de intrebuintare
- Podele dure
- Covoare cu fir scurt