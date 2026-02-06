Aspirator VC 3 Plus

Aspiratorul multiciclon galben fără sac VC 3 Plus este puternic și ergonomic. Efectul de curățare poate fi văzut dintr-o privire datorită recipientului transparent pentru deșeuri.

Ca și în cazul tuturor produselor Kärcher, aspiratorul multiciclon VC 3 Plus fără sac are o funcționalitate remarcabilă. Cu designul său elegant și dimensiunile practice, VC 3 Plus se potrivește perfect în casa modernă. Ușor de utilizat, este potrivit atât pentru tineri, cât și pentru cei în vârstă. Aspiratorul multiciclon extrem de eficient oferă o putere ridicată constantă, fără pierderi de aspirație și, datorită containerului de deșeuri lavabil, vă economisește o mulțime de bani pe care altfel ar trebui să-i cheltuiți pe pungi de filtru de schimb. Recipientul transparent pentru deșeuri vă permite să vedeți dintr-o privire murdăria aspirată și, prin urmare, și efectul puternic de curățare. Filtrele HEPA 12 cu emisii minime de praf asigură un aer extrem de curat – ideal pentru cei care suferă de alergii. În plus, VC 3 Plus este deosebit de silențios, ceea ce îl face extrem de prietenos cu familia. Kärcher VC 3 Plus curăță podelele și covoarele la fel de bine ca și colțurile, marginile și alte zone greu accesibile.

Caracteristici si beneficii
Aspirator VC 3 Plus: tehnologie multi-cyclon
tehnologie multi-cyclon
Nicio pierdere a puterii de aspirare Economisiți bani deoarece nu se folosesc pungi de filtrare. Recipientul de deșeuri poate fi curățat simplu cu apă.
Aspirator VC 3 Plus: Filtru Hepa 12
Filtru Hepa 12
Captează 99,5% din praf și particule. Protejează sănătatea. Îmbunătățește mediul de acasă.
Aspirator VC 3 Plus: Generare redusă de zgomot
Generare redusă de zgomot
Nu perturbă viața de zi cu zi. Convenabil de utilizat.

Specificații tehnice

Date tehnice

Puterea motorului (W) 1100
Rază de operare (m) 7,5
Capacitate container murdarie (l) 0,9
Nivelul de putere acustică. (dB(A)) 78
Tensiune (V) 220 / 240
Frecvență (Hz) 50 / 60
Greutate fără accesorii (kg) 4,5
Greutate cu ambalaj (kg) 7,6
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 388 x 269 x 334

Scope of supply

  • Lungime furtun de aspirare: 1.5 m
  • Tub de aspirație telescopic, material: Metal
  • Tip de filtru HEPA: Filtru HEPA 12 (EN1822:1998).
  • Duză pentru podea
  • Duza pentru spații înguste
  • Pensulă mobilă

Echipament

  • Maner cu soft-grip.
  • Poziție practică de staționare
  • Rebobinarea automată a cablului

Video

Domenii de intrebuintare
  • Podele dure
  • Covor
  • Zone greu accesibile (colțuri, rosturi, goluri etc.)
Accesorii
