Ca și în cazul tuturor produselor Kärcher, aspiratorul multiciclon VC 3 Plus fără sac are o funcționalitate remarcabilă. Cu designul său elegant și dimensiunile practice, VC 3 Plus se potrivește perfect în casa modernă. Ușor de utilizat, este potrivit atât pentru tineri, cât și pentru cei în vârstă. Aspiratorul multiciclon extrem de eficient oferă o putere ridicată constantă, fără pierderi de aspirație și, datorită containerului de deșeuri lavabil, vă economisește o mulțime de bani pe care altfel ar trebui să-i cheltuiți pe pungi de filtru de schimb. Recipientul transparent pentru deșeuri vă permite să vedeți dintr-o privire murdăria aspirată și, prin urmare, și efectul puternic de curățare. Filtrele HEPA 12 cu emisii minime de praf asigură un aer extrem de curat – ideal pentru cei care suferă de alergii. În plus, VC 3 Plus este deosebit de silențios, ceea ce îl face extrem de prietenos cu familia. Kärcher VC 3 Plus curăță podelele și covoarele la fel de bine ca și colțurile, marginile și alte zone greu accesibile.