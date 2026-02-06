Aspirator VC 3 Plus
Aspiratorul multiciclon galben fără sac VC 3 Plus este puternic și ergonomic. Efectul de curățare poate fi văzut dintr-o privire datorită recipientului transparent pentru deșeuri.
Ca și în cazul tuturor produselor Kärcher, aspiratorul multiciclon VC 3 Plus fără sac are o funcționalitate remarcabilă. Cu designul său elegant și dimensiunile practice, VC 3 Plus se potrivește perfect în casa modernă. Ușor de utilizat, este potrivit atât pentru tineri, cât și pentru cei în vârstă. Aspiratorul multiciclon extrem de eficient oferă o putere ridicată constantă, fără pierderi de aspirație și, datorită containerului de deșeuri lavabil, vă economisește o mulțime de bani pe care altfel ar trebui să-i cheltuiți pe pungi de filtru de schimb. Recipientul transparent pentru deșeuri vă permite să vedeți dintr-o privire murdăria aspirată și, prin urmare, și efectul puternic de curățare. Filtrele HEPA 12 cu emisii minime de praf asigură un aer extrem de curat – ideal pentru cei care suferă de alergii. În plus, VC 3 Plus este deosebit de silențios, ceea ce îl face extrem de prietenos cu familia. Kärcher VC 3 Plus curăță podelele și covoarele la fel de bine ca și colțurile, marginile și alte zone greu accesibile.
Caracteristici si beneficii
tehnologie multi-cyclonNicio pierdere a puterii de aspirare Economisiți bani deoarece nu se folosesc pungi de filtrare. Recipientul de deșeuri poate fi curățat simplu cu apă.
Filtru Hepa 12Captează 99,5% din praf și particule. Protejează sănătatea. Îmbunătățește mediul de acasă.
Generare redusă de zgomotNu perturbă viața de zi cu zi. Convenabil de utilizat.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Puterea motorului (W)
|1100
|Rază de operare (m)
|7,5
|Capacitate container murdarie (l)
|0,9
|Nivelul de putere acustică. (dB(A))
|78
|Tensiune (V)
|220 / 240
|Frecvență (Hz)
|50 / 60
|Greutate fără accesorii (kg)
|4,5
|Greutate cu ambalaj (kg)
|7,6
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|388 x 269 x 334
Scope of supply
- Lungime furtun de aspirare: 1.5 m
- Tub de aspirație telescopic, material: Metal
- Tip de filtru HEPA: Filtru HEPA 12 (EN1822:1998).
- Duză pentru podea
- Duza pentru spații înguste
- Pensulă mobilă
Echipament
- Maner cu soft-grip.
- Poziție practică de staționare
- Rebobinarea automată a cablului
Video
Domenii de intrebuintare
- Podele dure
- Covor
- Zone greu accesibile (colțuri, rosturi, goluri etc.)