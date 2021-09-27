Chimie (compoziția substanțelor chimice de curățare/detergenți)

Alegerea agentului de curățare potrivit joacă un rol important în multe sarcini de curățare. Adesea, murdăria poate fi îndepărtată numai cu un agent de curățare, deoarece este imposibil să creșteți proporția celorlalți trei factori la nesfârșit. De exemplu, atunci când curățați o foaie de copt cu reziduuri alimentare arse, nici măcar înmuierea îndelungată și curățarea minuțioasă cu o racletă nu va ajuta - va străluci din nou ca înainte numai cu agentul de curățare potrivit. Produsele chimice de curățare/detergenți pot fi, de asemenea, utilizate pentru a îndepărta contaminanții care nu se dizolvă în apă. Tensiunea superficială a apei este redusă, astfel încât întreaga suprafață poate fi umezită, iar soluția de curățare pătrunde cu ușurință chiar și în cele mai mici fisuri și pori.