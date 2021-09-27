Cercul Zinner: Fundamentele teoretice ale curățeniei
De ce se spală vasele murdare cu apă fierbinte și de ce se lasă articolele murdare la macerat? Dacă vorbim despre curățare în general, atunci totul este determinat de patru factori principali: timp, acțiune mecanică, chimie (adică compoziția substanțelor chimice de curățare/detergenți) și temperatură. Oricine își înțelege relația se poate ocupa cu ușurință chiar și de cele mai dificile sarcini de curățare.
Cercul de curățare
Cercul de curățare Zinner, denumit și „Cercul Zinner”, descrie mecanismul factorilor de expunere în timpul curățării. Include 4 factori principali care joacă un rol important în curățare: timpul, acțiunea mecanică, chimia (compoziția substanțelor chimice de curățare/detergenți) și temperatura. Cercul rămâne întotdeauna închis: cu o creștere a 1 sau 2 factori din 4, factorii rămași scad automat. Dacă ponderea unui factor scade, ponderea altora ar trebui să crească. Acest principiu poate fi înțeles prin exemplul spălării vaselor.
4 factori principali de curățare
Timpul
Factorul timp este timpul de expunere și timpul de procesare. La expunere prelungită (înmuiere/înmuiere), murdăria încăpățânată se înmoaie și este mai ușor de îndepărtat. Un exemplu tipic: o tigaie cu resturi alimentare arse. Dacă oala este înmuiată în apă mult timp, atunci va fi mult mai ușor de curățat. Acest lucru nu numai că reduce timpul de procesare, dar necesită și mai puțin stres mecanic și agenți de curățare.
Temperatura
Oricine a încercat vreodată să spele vasele murdare cu apă rece a învățat că petele de ulei, grăsime sau ceară se îndepărtează mai ușor cu apă caldă sau fierbinte. La temperaturi ridicate ale apei, și alți contaminanți se dizolvă mai bine și mai repede. Timp de înmuiere/înmuiere redus și timpul de procesare, clătirea este mult mai rapidă. Sunt necesare mai puține acțiuni mecanice și agenți de curățare.
Impact mecanic
Acțiunea mecanică este forța care trebuie aplicată pentru a îndepărta o anumită contaminare. De asemenea, se formează din diverși factori: abrazivitatea (efectul de abraziune), presiunea de contact (presiunea de contact) și frecvența mișcărilor. Buretele de oțel, cu abrazibilitatea sa ridicată, oferă un efect de curățare foarte vizibil, dar poate zgâria cu ușurință suprafețele moi. Pe de altă parte, atunci când utilizați o cârpă moale, veți avea nevoie de mai multă presiune și va trebui, de asemenea, să ștergeți de mai multe ori zona murdară pentru a o curăța complet.
Chimie (compoziția substanțelor chimice de curățare/detergenți)
Alegerea agentului de curățare potrivit joacă un rol important în multe sarcini de curățare. Adesea, murdăria poate fi îndepărtată numai cu un agent de curățare, deoarece este imposibil să creșteți proporția celorlalți trei factori la nesfârșit. De exemplu, atunci când curățați o foaie de copt cu reziduuri alimentare arse, nici măcar înmuierea îndelungată și curățarea minuțioasă cu o racletă nu va ajuta - va străluci din nou ca înainte numai cu agentul de curățare potrivit. Produsele chimice de curățare/detergenți pot fi, de asemenea, utilizate pentru a îndepărta contaminanții care nu se dizolvă în apă. Tensiunea superficială a apei este redusă, astfel încât întreaga suprafață poate fi umezită, iar soluția de curățare pătrunde cu ușurință chiar și în cele mai mici fisuri și pori.
Cercul Zinner în practică
Cercul Zinner este baza teoretică a muncii oricărui specialist în curățare, modul de acțiune descris este utilizat în mod regulat în activitățile lor profesionale. Cu toate acestea, principiul din spatele acestui cerc poate fi aplicat la o varietate de sarcini de curățare și în casă și, prin urmare, va fi util și pentru casa dvs.
Program de spălare ecologică
În mașinile de spălat moderne există așa-numitele programe „Eco” (moduri de spălare economice), atunci când sunt selectate, durata ciclului de spălare crește și, în același timp, temperatura scade. În acest fel, se obține același rezultat de curățare cu un consum mai mic de energie, iar ciclul rămâne închis.
Aparate de curățat cu abur
Aparatele de curățare cu abur își asigură efectul de curățare în primul rând printr-un jet de abur de apă fierbinte. De obicei, necesită doar o cantitate mică de „suport” mecanic pentru a îndepărta murdăria și, de obicei, pot elimina în întregime utilizarea detergenților chimici.
Aparate de spălat cu presiune
Aparatul de curățare cu înaltă presiune produce un efect mecanic puternic și în multe cazuri obține rezultate de curățare foarte bune, chiar și fără a lua în considerare alți factori. Viteza de lucru reglează factorul de timp, astfel încât murdăria ușoară poate fi îndepărtată mai rapid. Efectul de curățare poate fi sporit și prin utilizarea agenților speciali de curățare.