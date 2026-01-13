Pistol pentru stropit "Plus"
Udare comodă: Pistolul de pulverizare Plus poate fi acționat individual datorită mânerului rotativ. Ideal pentru sarcini simple de udare.
Numai Kärcher oferă atât de mult confort: Mânerul rotativ, prin intermediul căruia declanșatorul poate fi îndreptat înainte sau înapoi, permite utilizarea individuală a pistolului de pulverizare. În plus, este realizat din elemente confortabile din plastic moale, care oferă protecție suplimentară. Folosind robinetul de comandă, care poate fi acționat cu o singură mână, debitul de apă poate fi și el reglat în funcție de necesități. Pistolul de pulverizare Plus are 2 modele de pulverizare: jet punctiform și jet conic. Acestea sunt reglabile continuu pentru a se potrivi nevoilor - de exemplu, pentru udarea rondurilor de flori și plante sau pentru îndepărtarea murdăriei grosiere pe terase sau de pe mobilierul de grădină. Apropo: Duzele de la Kärcher sunt compatibile cu toate sistemele cu clic disponibile și pot fi conectate la furtunul tău de grădină fără nici o problemă.
Caracteristici si beneficii
Mâner rotativ
- Operare individualizată cu mânerul declanșatorului îndreptat înainte sau înapoi.
Supapă ergonomică de comandă
- Reglarea debitului pe duză cu o singură mână.
Blocare facilă a mânerului declanșatorului
- Pentru udare comodă și continuă.
Modelul de pulverizare poate fi reglat în orice mod de la jet puternic la jet conic
- Ideal pentru udare (jet conic) și curățare (jet punctiform).
Elemente din plastic moale
- Pentru rezistență la alunecare, confort sporit și protecție împotriva deteriorării.
Golirea automată
- Protecție optimă împotriva deteriorării din cauza înghețarii.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Culoarea
|antracit
|Greutate (kg)
|0,1
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,2
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|210 x 42 x 105
Echipament
- Numărul de moduri de stropire: 2
- Mâner rotativ
- Blocare la mâner
- Volumul de apa poate fi ajustat
- Funcție de autogolire
- Elemente din plastic moale
- Model de pulverizare: jet conic
- Model de pulverizare: jet punct
