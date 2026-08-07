SGV 8/5 include tot ce ti-ai putea dori. Aparatul de curatat cu aburi extrem de simplu de utilizat ofera functii practice de curatare chimica si auto-curatare, garantand igiena si curatenia absolute. Aparatul se mandreste si cu un mod de operare confortabil si simplu. intrerupatorul de selectie Easy Operation si manerul ergonomic cu mecanism de actionare pentru a conttambur functiile de aburi si aspirare,faciliteaza utilizarea. Toate functiile pot fi comandate rapid, simplu si direct in timpul functionarii. Modulul economic de ultima generatie nu genereaza numai economii de costuri. Chiar si lucrul in zone cu un nivel de zgomot redus este posibil fara alte masuri. Accesoriile pot fi depozitate direct pe masina fiind protejate de murdarie si fiind astfel mereu la indemana.