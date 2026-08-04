Atunci când efectuăm lucrări de renovare în clădiri vechi, nu putem ști niciodată la ce să ne așteptăm. Acest tip de activitate eliberează adesea azbest împreună cu alte substanțe care sunt dăunătoare pentru sănătate și/ sau cancerigene și trebuie eliminate imediat. Cu NT 30/1 Tact Te H, veți avea la îndemână aspiratorul perfect umed și uscat pentru această sarcină. Extrem de compact și foarte mobil, nu numai că ține cont de condițiile externe de bază, dar a fost testat și certificat pentru toate pulberile din clasa H. Mulțumită noii caracteristici inovatoare de filtrare dublă, praful periculos poate fi extras cu ajutorul unui sac de filtrare de siguranță. Aceasta înseamnă și posibilitatea de a aspira direct în recipientul de 30 de litri a unor cantități mari de pulberi mai puțin periculoase. Aici este locul în care intervine sistemul îmbunătățit și foarte eficient de curățare a filtrului, Tact. Cu ajutorul acestui sistem, aparatul atinge o eficiență garantată de filtrare de 99,995%. O priză practică cu pornire automată, precum și designul complet antistatic, inclusiv accesoriile conductive, completează conceptul inteligent al aspiratorului nostru NT 30/1 Tact Te H.