Aspirator umed-uscat profesional NT 30/1 Tact Te H
Cu o eficiență de filtrare garantată de 99,995%, aspiratorul umed și uscat 30/1 Tact Te H este prima alegere pentru îndepărtarea pulberilor periculoase pentru sănătate din clasa de praf H.
Atunci când efectuăm lucrări de renovare în clădiri vechi, nu putem ști niciodată la ce să ne așteptăm. Acest tip de activitate eliberează adesea azbest împreună cu alte substanțe care sunt dăunătoare pentru sănătate și/ sau cancerigene și trebuie eliminate imediat. Cu NT 30/1 Tact Te H, veți avea la îndemână aspiratorul perfect umed și uscat pentru această sarcină. Extrem de compact și foarte mobil, nu numai că ține cont de condițiile externe de bază, dar a fost testat și certificat pentru toate pulberile din clasa H. Mulțumită noii caracteristici inovatoare de filtrare dublă, praful periculos poate fi extras cu ajutorul unui sac de filtrare de siguranță. Aceasta înseamnă și posibilitatea de a aspira direct în recipientul de 30 de litri a unor cantități mari de pulberi mai puțin periculoase. Aici este locul în care intervine sistemul îmbunătățit și foarte eficient de curățare a filtrului, Tact. Cu ajutorul acestui sistem, aparatul atinge o eficiență garantată de filtrare de 99,995%. O priză practică cu pornire automată, precum și designul complet antistatic, inclusiv accesoriile conductive, completează conceptul inteligent al aspiratorului nostru NT 30/1 Tact Te H.
Caracteristici si beneficii
Sistem de filtrare cu filtru H și sistem Tact de curățare a filtrului
- Aspiră praful mai puțin periculos direct în container. Eficiența de filtrare: 99,995%.
- Cea mai bună protecție posibilă a sănătății fără a sacrifica puterea de aspirare sau rezistența filtrului.
Îndeplinește cerințele de testare pentru clasa H de praf, cu încercare suplimentară pentru „azbest” în conformitate cu TRGS 519
- În Germania, numai aspiratoarele de siguranță cu acest certificat pot fi utilizate pentru aspirarea prafului care conține azbest.
Sistem antistatic integral, cu accesorii conductive
- Creșterea siguranței utilizatorului.
- Disiparea sarcinilor electrostatice.
- Protecție împotriva descărcărilor electrostatice.
Priza automata cu pornire/oprire automata
- Scula electrică se conectează ușor la aspirator.
- Operare ușoară datorită funcției de pornire/oprire automată.
- Eficient energetic: aspiratorul se oprește automat.
Aspirator profesional umed-uscat clasa de praf H
- Monitorizarea electronică a debitului volumic.
- Asigură locuri de muncă curate și sigure.
Adaptor pentru scule electrice
- Permite găurirea, tăierea sau șlefuirea fără praf folosind unelte electrice.
- Vine cu atașament din cauciuc și inel rotativ de aer fals.
- Inel rotativ pentru reglarea puterii de aspirare.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Numărul fazelor de curent (Ph)
|1
|Tensiune (V)
|220 - 240
|Frecvență (Hz)
|50 - 60
|Debit aer (l/s)
|74
|Vacuum (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Capacitate container (l)
|30
|Puterea motorului (W)
|max. 1380
|Diametru nominal standard ( )
|ID 35
|Lungimea cablului (m)
|7,5
|Materialul cablului
|Cauciuc
|Nivelul presiunii acustice (dB(A))
|69
|Culoarea
|antracit
|Greutate fără accesorii (kg)
|14,4
|Greutate cu ambalaj (kg)
|19,6
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|560 x 370 x 580
Scope of supply
- Sac filtru de siguranta: 1 Bucată
- Lungime furtun de aspirare: 4 m
- Tip furtun de aspirare: conductiv electric.
- Cantitate tuburi de aspirare: 2 Bucată
- Lungime tuburi de aspirare: 550 mm
- Material tuburi de aspirare: Oțel inoxidabil
- Cot: conductiv electric.
- Cantitate saci de filtrare: 1 Bucată
- Material sac de filtrare: Pâslă
- Lățime duză podea pentru murdărie umedă/uscată: 360 mm
- Duza pentru spații înguste
- Mufă de racord pentru uneltele electrice
- Filtru de tip evantai: PTFE HEPA
- Recipient din plastic PE pentru eliminarea prafului: 1 Bucată
Echipament
- Sistem automat de pornire/oprire pentru uneltele electrice
- Sistem anti-static
- Bară de protecție
- Clasa de protecție: I
- Rotile cu frână
- Material container: Plastic
Video
Domenii de intrebuintare
- Aspirator profesional umed-uscat pentru clasa H de praf pentru îndepărtarea în siguranță a prafurilor dăunătoare sănătății și/ sau cancerigene
- Pentru aspirarea prafului fin și a murdăriei grosiere