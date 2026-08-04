Masina de curatat scari rulante BR 47/35 Esc
BR 47/35 Esc 13101090 este conceput pentru curățarea de bază și de întreținere a scărilor rulante și a pasarelelor mobile. Randament: 2–3 scări rulante sau pasarele mobile pe oră pentru curățenia de întreținere și 0,5–1 scară sau platformă mobilă pe oră pentru curățenia de bază.
Curățarea cu BR 47/35 ESC este extrem de practică, deoarece se poate efectua în timp ce scările rulante sunt în funcțiune. Aparatul se poziționează la capătul scării, unde duzele pulverizează detergent direct pe periile de frecare care curăță profilul treptelor. În același timp, lichidul murdar este aspirat. Periile speciale integrate absorb apa și o direcționează către fantele de aspirare. Designul capului de perie și motorul amplasat central permit curățarea pe ambele părți cu câte două perii cu valț, asigurând o curățare eficientă până în cele mai adânci caneluri. Roata centrală poziționată în mijloc ghidează aparatul în siguranță. BR 47/35 ESC este recomandat pentru curățarea scărilor rulante și a pasarelelor mobile.
Caracteristici si beneficii
Aspirare inapoi excelenta
- Prin cele doua turbine de aspirare foarte puternice in combinatie cu 4 furtunuri de aspirare drepte si cu pieptenii potriviti, apa evacuata este aspirata in totalitate.
- impiedica ca apa sa curga in putul echipat mecanic al scarilor rulante.
Adecvat pentru folosire pe scari rulante
- Piepteni care ajung in canelurile scarilor rulante si ofera vidul necesar.
- Pentru diferite tipuri de scara rulanta sunt disponibili diferiti piepteni. Umiditatea este astfel aspirata optim de pe scara rulanta.
Pozitie de stat comoda la partea din spate a aparatului in timpul utilizarii
- Pentru o operare simpla
Schimbare fara scule a perilor si a pieptenului
- Cand rezervoarelor se golesc, periile si pieptenii pot fi schimbati fara scule suplimentare.
Capul periei este coborat pe scarile rulante
- Manuire sigura.
Calitate superioară
- Componentele calitative reduc costurile de intretinere la o valoare minima.
Fara vibratii
- Mai mult confort
Turbina de aspirare puternica
- Pentru aspirare in spate foarte buna. in combinatie cu 4 furtunuri de aspirare drepte si cu pieptenii potriviti, apa evacuata este aspirata in totalitate.
Cap perie scurt
- Pentru utilizare universala. Astfel pot fi curatate si scari rulante care urca de la 1,5 scari.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Angrenaj
|Actionare cu curent
|Lățime de lucru perii (mm)
|470
|Rezervor apă curată / reciclată (l)
|35 / 35
|Viteza periilor (rpm)
|870 - 1090
|Consumul de apă (l/min)
|max. 1
|Nivelul presiunii acustice (dB(A))
|75
|Tensiune (V)
|220 - 240
|Frecvență (Hz)
|50 - 60
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|1129 x 480 x 1031
Scope of supply
- Perii de Curaţare
- Perii de preluare
- Actionare cu curent
Echipament
- Motor de aspirare: 800 W
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