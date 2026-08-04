Curățarea cu BR 47/35 ESC este extrem de practică, deoarece se poate efectua în timp ce scările rulante sunt în funcțiune. Aparatul se poziționează la capătul scării, unde duzele pulverizează detergent direct pe periile de frecare care curăță profilul treptelor. În același timp, lichidul murdar este aspirat. Periile speciale integrate absorb apa și o direcționează către fantele de aspirare. Designul capului de perie și motorul amplasat central permit curățarea pe ambele părți cu câte două perii cu valț, asigurând o curățare eficientă până în cele mai adânci caneluri. Roata centrală poziționată în mijloc ghidează aparatul în siguranță. BR 47/35 ESC este recomandat pentru curățarea scărilor rulante și a pasarelelor mobile.