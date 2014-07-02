Aparatul de lustruit BDP 50/1500 C impresionează prin dimensiunile sale compacte și ușurința în manevrare, datorită roții centrale. Cu o viteză de 1500 rpm, aparatul oferă un randament excepțional la lustruire. Butoanele simple permit o utilizare intuitivă, iar protecția periferică împiedică dispersarea prafului. Murdăria este colectată prin aspirare pasivă, într-un filtru reutilizabil din material textil, cu o capacitate de 1 litru. Aparatul se deplasează înainte, pentru un randament maxim. Mânerul reglabil asigură o poziție de lucru confortabilă și poate fi pliat pentru economisirea spațiului. Pârghia de declanșare previne pornirea accidentală și oprește automat unitatea atunci când nu mai este apăsată. Suportul pentru disc se adaptează cu ușurință la suprafața de curățat, asigurând o presiune de contact optimă. Kitul suplimentar pentru spray-cleaning permite dozarea detergentului exact acolo unde este necesar.