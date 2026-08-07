Sampon auto RM 811 ASF, 20l
Un sampon compatibil cu ceara, deosebit de activ, pentru curatarea prin periere cu statii automate de spalare. O combinatie speciala de ingrediente active pentru a contribui la capacitatea de alunecare a periilor, protejand astfel suprafata autovehiculului. Respecta VDA.
Specificații tehnice
Date tehnice
|Dimensiunea ambalajului (l)
|20
|Unitate ambalare (Bucată)
|1
|Valoare pH
|9
|Greutate (kg)
|20,4
|Greutate cu ambalaj (kg)
|22,3
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|260 x 237 x 430
Produs
- Sampon pentru perii eficient pentru spalarea autovehiculelor si a autoutilitalelor.
- Indeparteaza in mod eficient murdaririle cu grasime, ulei, emisiuni si insecte.
- Sustine capacitatea de periere si protejeaza astfel suprafata vehiculelor
- Reduce in mod considerabil remurdarirea perilor
- Este rezistent la ceara si impiedica astfel formarea dungilor pe suprafetele lacuite
- Conform cu VDA
- Separare rapida a uleiului si a apei in separatorul de ulei (separare usoara = asf)
- Tenside biodegradabile conform OECD
- Fără NTA
Avertismente si recomandari de siguranta, in conformitate cu directivele CE
Avertismente si recomandari de siguranta, in conformitate cu directivele CE
- H315 Provoacă iritarea pielii.
- H318 Provoacă leziuni oculare grave.
- P280 Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie a ochilor/ echipament de protecţie a feţei.
- P264 Spălaţi-vă bine după utilizare.
- P305 + P351 + P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.
- P310 Sunaţi imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ /un medic.
- P332 + P313 În caz de iritare a pielii: consultaţi medicul.
- P302 + P352b ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălaţi cu multă apă şi săpun.
Domenii de intrebuintare
- Autoturisme
- Spalarea autoutilitarelor