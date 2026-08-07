Sampon auto RM 811 ASF, 20l

Un sampon compatibil cu ceara, deosebit de activ, pentru curatarea prin periere cu statii automate de spalare. O combinatie speciala de ingrediente active pentru a contribui la capacitatea de alunecare a periilor, protejand astfel suprafata autovehiculului. Respecta VDA.

Specificații tehnice

Date tehnice

Dimensiunea ambalajului (l) 20
Unitate ambalare (Bucată) 1
Valoare pH 9
Greutate (kg) 20,4
Greutate cu ambalaj (kg) 22,3
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 260 x 237 x 430
Produs
  • Sampon pentru perii eficient pentru spalarea autovehiculelor si a autoutilitalelor.
  • Indeparteaza in mod eficient murdaririle cu grasime, ulei, emisiuni si insecte.
  • Sustine capacitatea de periere si protejeaza astfel suprafata vehiculelor
  • Reduce in mod considerabil remurdarirea perilor
  • Este rezistent la ceara si impiedica astfel formarea dungilor pe suprafetele lacuite
  • Conform cu VDA
  • Separare rapida a uleiului si a apei in separatorul de ulei (separare usoara = asf)
  • Tenside biodegradabile conform OECD
  • Fără NTA
Sampon auto RM 811 ASF, 20l
Sampon auto RM 811 ASF, 20l
Sampon auto RM 811 ASF, 20l
Sampon auto RM 811 ASF, 20l
Avertismente si recomandari de siguranta, in conformitate cu directivele CE
Avertismente si recomandari de siguranta, in conformitate cu directivele CE
  • H315 Provoacă iritarea pielii.
  • H318 Provoacă leziuni oculare grave.
  • P280 Purtaţi mănuşi de protecţie/îmbrăcăminte de protecţie/echipament de protecţie a ochilor/ echipament de protecţie a feţei.
  • P264 Spălaţi-vă bine după utilizare.
  • P305 + P351 + P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.
  • P310 Sunaţi imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ /un medic.
  • P332 + P313 În caz de iritare a pielii: consultaţi medicul.
  • P302 + P352b ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: Spălaţi cu multă apă şi săpun.
Domenii de intrebuintare
  • Autoturisme
  • Spalarea autoutilitarelor
Accesorii
Created with AI (artificial intelligence)

Created with AI (artificial intelligence)

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str. Albișoara, 78/5, MD-2005,
mun. Chișinău, Republica Moldova
Secția Vînzări directe tel.: +373 (22) 806 306
Anticamera tel:. +373 (22) 806 300
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