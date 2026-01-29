Batteridrevet grovstøvsuger WD 1 Compact Battery Set

Kompakt, batteridrevet og trådløs grovstøvsuger som gir deg mer frihet under rengjøringen. 18 V Kärcher utskiftbart batteri følger med, og tilbehør for rengjøring av bilinteriør.

WD 1 gjør det enkelt å ta med grovstøvsugeren der det trengs, som f.eks. i bilen, på hytta, kjelleren, garasjen - uten å måtte tenke på strømtilkobling. Batteriet følger med i pakken, og har en brukstid på ca. 10 minutter. Batteristatusen kan du hele tiden se på LCD-skjermen for å ha full kontroll. Beholderen er robust, støtsikker og rommer 7 liter. Suger både vått og tørt smuss uten å måtte bytte filter. Leveres med tilbehør til rengjøring av bilinteriør. WD 1 leveres med ett 18 V - 2,5 Ah batteri, som også kan brukes i Kärchers andre batteridrevne produkter.

Egenskaper og fordeler
Batteridrevet grovstøvsuger WD 1 Compact Battery Set: 18 V Battery Power utskiftbart batteri
18 V Battery Power utskiftbart batteri
Gjør det mulig å arbeide uten strømtilførsel og dermed få bevegelsesfrihet under arbeidet. LCD skjerm på batteri som viser sanntidsinformasjon om gjenværende driftstid, gjenværende ladetid og batterikapasitet. Kompatibel med alle enheter i Kärchers 18 V Battery Power plattform.
Batteridrevet grovstøvsuger WD 1 Compact Battery Set: Kompakt og bærbar
Kompakt og bærbar
Frittstående og fleksibel i bruk. Praktisk å frakte.
Batteridrevet grovstøvsuger WD 1 Compact Battery Set: Patronfilter
Patronfilter
For oppsuging av vått og tørt uten bytte av filter
Spesialtilbehør for innvendig rengjøring av bil
  • Ideell for innvendig rengjøring av bil.
  • For perfekte rengjøringsresultat ved tørt, vått fin og grov skitt.
  • For praktisk og fleksibel støvsuging.
Praktisk blåsefunksjon
  • Praktisk blåsefunksjon når støvsuging ikke er mulig.
  • Enkel fjerning av skitt og rusk, f.eks. fra grusbelagte områder.
Praktisk oppbevaring av slange
  • Det er enkelt å sikre sugeslangen med gummibåndet ved transport.
Praktisk oppbevaring for tilbehør
  • Plassbesparende, sikker og lett tilgjengelig tilbehørsoppbevaring.
"Pull & Push" låsesystem
  • For enkel åpning og lukking av beholder.
Ergonomisk utformet bærehåndtak
  • Maskinen er enkel og praktisk å frakte.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Batteridrevet enhet
Batteriplattform 18 V batteriplattform
Nominell inngangseffekt (W) 250
Sugeeffekt (W) 60
Støvsuger (mBar) maks. 85
Luftmengde (l/s) maks. 22
Beholderkapasitet (l) 7
Beholdermateriale Plast
Fargeelement Øverst på enheten Gul Beholder Gul
Tilbehørsstørrelse (mm) 35
Batteritype Utskiftbart litium-ion batteri
Spenning (V) 18
Kapasitet (Ah) 2,5
Kjøretid per batterilading (min) ca 10 (2,5 Ah)
Ladetid med standard lader (min) 300
Ladestrøm (A) 0,5
Strømforsyning for batterilader (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Lydnivå (dB) 64
Farge Gul
Vekt uten tilbehør (kg) 3,1
Vekt inkludert emballasje (kg) 5,8
Mål (L x B x H) (mm) 386 x 279 x 312

Scope of supply

  • Variant: Batteri og lader inkludert
  • Batteri: 18 V / 2,5 Ah Battery Power-batteri (1 stk.)
  • Batterilader: 18 V Battery Power standard lader (1 stk.)
  • Sugeslange lengde: 1.2 m
  • Sugeslange materiale: Plast
  • Fugemunnstykke
  • Møbelmunnstykke
  • Patronfilter: 1 Stk, Cellulose

Utstyr

  • Intelligent display: integrert i batteriet
  • Blåsefunksjon
  • Oppbevaringsplass for tilbehør
Batteridrevet grovstøvsuger WD 1 Compact Battery Set
Batteridrevet grovstøvsuger WD 1 Compact Battery Set
Batteridrevet grovstøvsuger WD 1 Compact Battery Set

Videoer

Bruksområder
  • Bilinteriør
  • Bobiler og campingvogner
  • Områder rundt hjem og hage
  • Redskapsskjul
  • Væsker
  • Verksted
  • Hobbyrom
Tilbehør
Rengjøringsmidler
Finn reservedeler

Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no 


Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.

SE ALLE VÅRE GROVSTØVSUGERE