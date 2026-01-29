Batteridrevet grovstøvsuger WD 1 Compact Battery Set
Kompakt, batteridrevet og trådløs grovstøvsuger som gir deg mer frihet under rengjøringen. 18 V Kärcher utskiftbart batteri følger med, og tilbehør for rengjøring av bilinteriør.
WD 1 gjør det enkelt å ta med grovstøvsugeren der det trengs, som f.eks. i bilen, på hytta, kjelleren, garasjen - uten å måtte tenke på strømtilkobling. Batteriet følger med i pakken, og har en brukstid på ca. 10 minutter. Batteristatusen kan du hele tiden se på LCD-skjermen for å ha full kontroll. Beholderen er robust, støtsikker og rommer 7 liter. Suger både vått og tørt smuss uten å måtte bytte filter. Leveres med tilbehør til rengjøring av bilinteriør. WD 1 leveres med ett 18 V - 2,5 Ah batteri, som også kan brukes i Kärchers andre batteridrevne produkter.
Egenskaper og fordeler
18 V Battery Power utskiftbart batteriGjør det mulig å arbeide uten strømtilførsel og dermed få bevegelsesfrihet under arbeidet. LCD skjerm på batteri som viser sanntidsinformasjon om gjenværende driftstid, gjenværende ladetid og batterikapasitet. Kompatibel med alle enheter i Kärchers 18 V Battery Power plattform.
Kompakt og bærbarFrittstående og fleksibel i bruk. Praktisk å frakte.
PatronfilterFor oppsuging av vått og tørt uten bytte av filter
Spesialtilbehør for innvendig rengjøring av bil
- Ideell for innvendig rengjøring av bil.
- For perfekte rengjøringsresultat ved tørt, vått fin og grov skitt.
- For praktisk og fleksibel støvsuging.
Praktisk blåsefunksjon
- Praktisk blåsefunksjon når støvsuging ikke er mulig.
- Enkel fjerning av skitt og rusk, f.eks. fra grusbelagte områder.
Praktisk oppbevaring av slange
- Det er enkelt å sikre sugeslangen med gummibåndet ved transport.
Praktisk oppbevaring for tilbehør
- Plassbesparende, sikker og lett tilgjengelig tilbehørsoppbevaring.
"Pull & Push" låsesystem
- For enkel åpning og lukking av beholder.
Ergonomisk utformet bærehåndtak
- Maskinen er enkel og praktisk å frakte.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Batteridrevet enhet
|Batteriplattform
|18 V batteriplattform
|Nominell inngangseffekt (W)
|250
|Sugeeffekt (W)
|60
|Støvsuger (mBar)
|maks. 85
|Luftmengde (l/s)
|maks. 22
|Beholderkapasitet (l)
|7
|Beholdermateriale
|Plast
|Fargeelement
|Øverst på enheten Gul Beholder Gul
|Tilbehørsstørrelse (mm)
|35
|Batteritype
|Utskiftbart litium-ion batteri
|Spenning (V)
|18
|Kapasitet (Ah)
|2,5
|Kjøretid per batterilading (min)
|ca 10 (2,5 Ah)
|Ladetid med standard lader (min)
|300
|Ladestrøm (A)
|0,5
|Strømforsyning for batterilader (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Lydnivå (dB)
|64
|Farge
|Gul
|Vekt uten tilbehør (kg)
|3,1
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|5,8
|Mål (L x B x H) (mm)
|386 x 279 x 312
Scope of supply
- Variant: Batteri og lader inkludert
- Batteri: 18 V / 2,5 Ah Battery Power-batteri (1 stk.)
- Batterilader: 18 V Battery Power standard lader (1 stk.)
- Sugeslange lengde: 1.2 m
- Sugeslange materiale: Plast
- Fugemunnstykke
- Møbelmunnstykke
- Patronfilter: 1 Stk, Cellulose
Utstyr
- Intelligent display: integrert i batteriet
- Blåsefunksjon
- Oppbevaringsplass for tilbehør
Bruksområder
- Bilinteriør
- Bobiler og campingvogner
- Områder rundt hjem og hage
- Redskapsskjul
- Væsker
- Verksted
- Hobbyrom
