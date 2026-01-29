Batteridrevet grovstøvsuger WD 3 Battery Set
Kompakt, batteridrevet og trådløs grovstøvsuger gir deg mer frihet under rengjøringen. 36 V Kärcher Battery Power utskiftbart batteri følger med.
Den batteridrevne grovstøvsugeren WD 3 gir deg mulighet til å rengjøre uten behov for stikkontakt, mens du likevel har den fulle funksjonen til en støvsuger avhengig av strøm. Batteriets brukstid er på ca. 15 minutter, og batteristatusen kan til enhver tid leses av på LCD-skjermen. Maskinen har en beholder på 17 liter, og kan suge både vått og tørt uten å bytte filter. Leveres med 36 V batteri, som kan brukes på Kärchers andre batteridrevne produkter med samme batteri.
Egenskaper og fordeler
36 V Battery Power utskiftbart batteriGjør det mulig å arbeide uten strømtilførsel og dermed få bevegelsesfrihet under arbeidet. LCD skjerm på batteri som viser sanntidsinformasjon om gjenværende driftstid, gjenværende ladetid og batterikapasitet. Kompatibel med alle enheter i Kärchers 36 V Battery Power system.
PatronfilterFor oppsuging av vått og tørt uten bytte av filter
Praktisk blåsefunksjonPraktisk blåsefunksjon når støvsuging ikke er mulig. Uanstrengt fjerning av smuss, for eksempel fra en grusgang.
Gulvmunnstykke og sugeslange
- For perfekte rengjøringsresultat ved tørt, vått fin og grov skitt.
- For praktisk og fleksibel støvsuging.
Avtakbart håndtak
- Mulighet for feste av ulike dyser direkte på sugeslangen.
- For enkel støvsuging i trange områder.
Praktisk festeanordning
- Rask og praktisk avlasting av sugeslange og gulvmunnstykke
Praktisk oppbevaring for tilbehør
- Plassbesparende, sikker og lett tilgjengelig sugeslange, strømkabel og tilbehørsoppbevaring.
«Pull & Push» låsesystem
- For enkel åpning og lukking av beholder.
Ergonomisk utformet bærehåndtak
- Maskinen er enkel og praktisk å frakte.
Store transporthjul
- For trygg og praktisk transport, selv på ujevnt underlag som f.eks. belegningsstein.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Batteridrevet enhet
|Batteriplattform
|36 V Batteriplattform
|Nominell inngangseffekt (W)
|300
|Sugeeffekt (W)
|80
|Støvsuger (mBar)
|maks. 110
|Luftmengde (l/s)
|maks. 40
|Beholderkapasitet (l)
|17
|Beholdermateriale
|Plast
|Fargeelement
|Øverst på enheten Gul Beholder Gul Støtfanger Gul
|Tilbehørsstørrelse (mm)
|35
|Batteritype
|Utskiftbart litium-ion batteri
|Spenning (V)
|36
|Kapasitet (Ah)
|2,5
|Ytelse per batterilading (m²)
|ca 70 (2,5 Ah) / ca 140 (5,0 Ah)
|Kjøretid per batterilading (min)
|ca 15 (2,5 Ah)
|Ladetid med standard lader (min)
|315
|Ladestrøm (A)
|0,5
|Strømforsyning for batterilader (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Lydnivå (dB)
|67
|Farge
|Gul
|Vekt uten tilbehør (kg)
|5,2
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|9,4
|Mål (L x B x H) (mm)
|388 x 340 x 503
Scope of supply
- Variant: Batteri og lader inkludert
- Batteri: 36 V / 2.5 Ah Batteri (1 stk.)
- Batterilader: 36 V Batteri standardlader (1 stk.)
- Sugeslange lengde: 2 m
- Sugeslange type: med bøyd håndtak
- Sugeslange materiale: Plast
- Avtakbart håndtak
- Antall sugesrør: 2 Stk
- Sugesrør lengde: 0.5 m
- Sugesrør bredde: 35 mm
- Sugesrør materiale: Plast
- Våt- og tørrmunnstykke: klips
- Fugemunnstykke
- Patronfilter: 1 Stk, Cellulose
- Filterpose Fleece: 1 Stk, 3-lags
Utstyr
- Intelligent display: integrert i batteriet
- Blåsefunksjon
- Oppbevaringsposisjon
- Oppbevaringsplass for tilbehør
- Solid støtfanger
- Hjul uten brems: 4 Stk
Videoer
Bruksområder
- Terrasse
- Områder rundt hjem og hage
- Redskapsskjul
- Bilinteriør
- Væsker
- Verksted
- Garasje
- Kjeller
- Inngangsparti
- Hobbyrom
Tilbehør
Rengjøringsmidler
Finn reservedeler
Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no
Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.