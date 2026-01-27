Multifunksjonell vanningspistol i metall - Premium
Multi-funksjonelle spraypistol av holdbart metall. Roterende håndtak og dryppfri sprayhodet lar deg vanne planter etter behov. Ingen drypp, ingen søl!
Kärchers Premium-metallmultifunksjonssprøytegunn er ekstremt robust og holdbar. Den har 4 sprøytemønstre som gjør den egnet for å vanne forskjellige planter med individuelle krav. Den myke sprøytemisen er perfekt for følsomme planter, mens dusjen er ideell for å vanne plante- og blomsterbed. Den horisontale flate strømmen kan brukes til å rengjøre skitne overflater, og aeratorjeten gir en høy vannstrøm som er nyttig for å fylle beholdere. Den innovative membranteknologien på sprøytehodet sikrer dråpefri bruk. Den roterbare håndtaket, som lar deg peke utløseren fremover eller bakover, sitter behagelig i hånden og gir individuell driftskomfort. Dyser fra Kärcher er kompatible med alle klikk-systemer og kan kobles til hageslangen uten problemer.
Egenskaper og fordeler
Roterbart håndtak
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Farge
|antrasitt
|Vekt (kg)
|0,3
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|0,4
|Mål (L x B x H) (mm)
|250 x 70 x 130
Utstyr
- Roterbart håndtak
- Vannmengde kan reguleres
- Metall
Bruksområder
- Hagevanning
- Hekker, busker
