Kärchers Premium-metallmultifunksjonssprøytegunn er ekstremt robust og holdbar. Den har 4 sprøytemønstre som gjør den egnet for å vanne forskjellige planter med individuelle krav. Den myke sprøytemisen er perfekt for følsomme planter, mens dusjen er ideell for å vanne plante- og blomsterbed. Den horisontale flate strømmen kan brukes til å rengjøre skitne overflater, og aeratorjeten gir en høy vannstrøm som er nyttig for å fylle beholdere. Den innovative membranteknologien på sprøytehodet sikrer dråpefri bruk. Den roterbare håndtaket, som lar deg peke utløseren fremover eller bakover, sitter behagelig i hånden og gir individuell driftskomfort. Dyser fra Kärcher er kompatible med alle klikk-systemer og kan kobles til hageslangen uten problemer.