Hose trolley HT 2.20 Set

Egenskaper og fordeler
Klar til bruk umiddelbart
Vinklet slangekobling
Spesifikasjoner

Teknisk data

Slangelengde (m) 20
Farge svart
Vekt (kg) 2,8
Vekt inkludert emballasje (kg) 7,4
Mål (L x B x H) (mm) 460 x 475 x 840

Scope of supply

  • Slangekobling: 3 Stk
  • Slangekobling med Aqua Stop: 1 Stk
  • Kranadapter med redusering G3/4, G1/2: 1 Stk
  • Spylemunnstykke: 1 Stk
Bruksområder
  • Hagevanning
