Terrassevasker PCL 4 Terrassebørste

PCL 4 Terrassebørste går grundig til verks på skitt og smuss. Den kobles til hageslangen, og roterende valsebørster og integrert vannfordeling sørger for jevnt og pent rengjøringsresultat.

Den elektriske terrassebørsten PCL 4 fjerner fastsittende smuss fra ulike harde overflater grundig og jevnt. Koble maskinen til hageslangen og start rengjøringen! Kombinasjonen av de to roterende og utskiftbare rullebørstene og muligheten til å justere vannmengden sikrer at smuss løsnes og fjernes samtidig. Dette betyr en ren terrasse på kort tid - uten å bruke mer vann enn nødvendig. PCL 4 kan brukes på alle harde overflater rundt hjemmet, som terrassen, steinflater, trappetrinn m.m.

Egenskaper og fordeler
To dyser over valsebørstene
  • Løsner og fjerner skitt i ett steg. Fjerner fastsittende skitt.
Vannvolumet reguleres via en ventil
  • Vanneffektiv rengjøring.
Utskiftbare valsebørster
Kraftig motor driver valsebørstene
  • Enkelt arbeid som krever minimal innsats.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Maks. trykk (bar) 10
Trykkområde Lavtrykk
Vannforbruk på 4 bar (l/t) maks. 180
Nominell inngangseffekt (kW) 0,6
Børstehastighet (rpm) 600 - 800
Arbeidsbredde valsebørste (mm) 300
Farge Gul
Vekt uten tilbehør (kg) 5
Vekt inkludert emballasje (kg) 6,7
Mål (L x B x H) (mm) 1281 x 307 x 350

Scope of supply

  • Børstevalser for tregulv: 2 Stk

Utstyr

  • To dyser
  • Ventil for kontroll av vannvolum
  • Oppbevaringsposisjon
  • Ergonomisk håndtak og godt grep

Videoer

Bruksområder
  • Terrasse
  • Balkong
  • Overflater i tre
Tilbehør
Finn reservedeler

Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no 


Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.