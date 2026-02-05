Terrassevasker PCL 4 Terrassebørste
PCL 4 Terrassebørste går grundig til verks på skitt og smuss. Den kobles til hageslangen, og roterende valsebørster og integrert vannfordeling sørger for jevnt og pent rengjøringsresultat.
Den elektriske terrassebørsten PCL 4 fjerner fastsittende smuss fra ulike harde overflater grundig og jevnt. Koble maskinen til hageslangen og start rengjøringen! Kombinasjonen av de to roterende og utskiftbare rullebørstene og muligheten til å justere vannmengden sikrer at smuss løsnes og fjernes samtidig. Dette betyr en ren terrasse på kort tid - uten å bruke mer vann enn nødvendig. PCL 4 kan brukes på alle harde overflater rundt hjemmet, som terrassen, steinflater, trappetrinn m.m.
Egenskaper og fordeler
To dyser over valsebørstene
- Løsner og fjerner skitt i ett steg. Fjerner fastsittende skitt.
Vannvolumet reguleres via en ventil
- Vanneffektiv rengjøring.
Utskiftbare valsebørster
Kraftig motor driver valsebørstene
- Enkelt arbeid som krever minimal innsats.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Maks. trykk (bar)
|10
|Trykkområde
|Lavtrykk
|Vannforbruk på 4 bar (l/t)
|maks. 180
|Nominell inngangseffekt (kW)
|0,6
|Børstehastighet (rpm)
|600 - 800
|Arbeidsbredde valsebørste (mm)
|300
|Farge
|Gul
|Vekt uten tilbehør (kg)
|5
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|6,7
|Mål (L x B x H) (mm)
|1281 x 307 x 350
Scope of supply
- Børstevalser for tregulv: 2 Stk
Utstyr
- To dyser
- Ventil for kontroll av vannvolum
- Oppbevaringsposisjon
- Ergonomisk håndtak og godt grep
Videoer
Bruksområder
- Terrasse
- Balkong
- Overflater i tre
Tilbehør
