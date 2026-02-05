Terrassevasker PCL 6
Med roterende børstevalser og integrert vanndistribusjon fjerner PCL 6 terrassevasker smuss fra terrassen raskt, grundig og jevnt.
Den elektrisk drevne PCL 6 gjør det enkelt, jevnt, raskt og grundig å fjerne gjenstridig smuss fra terrassebord i tre. Koble enheten til hageslangen – og du er klar til å rengjøre. Takket være kombinasjonen av fire roterende børstevalser og justerbar vanntilførsel, blir smusset fuktet raskt og effektivt, samtidig som det børstes opp og transporteres bort. Terrassen rengjøres grundig på kort tid, med minimalt vannforbruk. Bredden og plasseringen av børstevalsene er tilpasset slik at to terrassebord kan rengjøres helt til kanten i én omgang – dette sparer tid. De utskiftbare børstevalsene gjør det enkelt å rengjøre ikke bare tre- og WPC-overflater, men også glatte og finporede steinfliser og -heller, med perfekte resultater.
Egenskaper og fordeler
Ultrahøy effektivitet i drivsystemet.Effektiv, strømsparende motor driver de fire motroterende børstevalsene. Utrolig enkel og praktisk å bruke for rask, grundig og jevn rengjøring.
Fire roterende kvalitetsbørster (børster for tregulv medfølger).Børstevalser for tregulv er egnet for rengjøring av terrassebord i tre og WPC-overflater. Børstevalser for steinoverflater finnes som tilbehør for rengjøring av glatte og finporede steinfliser og heller.
Quick Connect børstetilkobling.
Vann distribueres jevnt over overflaten via to dyser på børstehuset.
- Vasker, fjerner og samler opp smuss i ett og samme trinn. Fjerner gjenstridig smuss.
Vannvolumet reguleres via en ventil
- Vannbesparende rengjøring. Vannmengden tilpasses etter rengjøringsbehovet.
Sprutbeskyttelse
- Omgivelsene holdes rene. Skittent vann ledes inn i børstehuset.
- Børstehuset dekker børstene nesten helt.
- Børstehuset er designet for rengjøring helt inntil kanten.
Justerbar vinkel på håndtaket til ønsket posisjon.
- Ergonomisk arbeidsstilling, da håndtakets høyde kan tilpasses brukerens høyde.
Oppbevaringsposisjon
- Plassbesparende lagringsstilling som beskytter børstene når enheten ikke er i bruk.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Maks. trykk (bar)
|10
|Trykkområde
|Lavtrykk
|Vannforbruk på 4 bar (l/t)
|maks. 180
|Nominell inngangseffekt (kW)
|0,3
|Børstehastighet (rpm)
|600 - 800
|Arbeidsbredde valsebørste (mm)
|300
|Farge
|Gul
|Vekt uten tilbehør (kg)
|4,5
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|6
|Mål (L x B x H) (mm)
|347 x 307 x 1314
Scope of supply
- Børstevalser for tregulv: 4 Stk
Utstyr
- To dyser
- Ventil for kontroll av vannvolum
- Oppbevaringsposisjon
- Ergonomisk håndtak og godt grep
Bruksområder
- Terrasse
- Balkong
- Overflater i tre
Tilbehør
