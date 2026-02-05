PCL 3-18 Battery Set

PCL 3-18 får overflater til å se nye ut igjen. Rengjøringen går raskt og enkelt med de to roterende børstene og det integrerte vannfordelingssystemet.

Terrassevaskeren PCL 3-18 fjerner fastsittende smuss og andre forurensninger, som mose, fra tre, stein og komposittoverflater. Bare koble den til hageslangen og du er klar til å starte: De roterende børstene og det integrerte vannfordelingssystemet løsner

Egenskaper og fordeler
To roterende rullebørster (for treoverflater, inkludert i leveringsomfanget)
To roterende rullebørster (for treoverflater, inkludert i leveringsomfanget)
Grundig rengjøring av utendørs overflater laget av tre og WPC.
Integrert vanndistrubusjon
Integrert vanndistrubusjon
Utmerkede rengjøringsresultater – smuss fjernes og vaskes bort på én gang.
Ergonomisk vannreguleringsventil
Ergonomisk vannreguleringsventil
Vannmengden kan fleksibelt justeres til smussnivået.
18 V Kärcher Battery Power plattform
  • Sanntidsteknologi med LCD-batteridisplay: Driftstid, ladetid og batterikapasitet.
  • Svært holdbar og kraftig med litium-ion celler.
  • Det utskiftbare batteriet kan brukes i 18 V Battery Power-plattformenheter.
Utskiftbare valsebørster
  • Egnet for rengjøring av terrassepaneler i tre og WPC-gulvbelegg.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Batteridrevet enhet
Batteriplattform 18 V batteriplattform
Maks. trykk (bar) maks. 10
Trykkområde Lavtrykk
Vannforbruk på 4 bar (l/t) maks. 180
Børstehastighet (rpm) 500 - 600
Arbeidsbredde valsebørste (mm) 300
Batteritype Utskiftbart litium-ion batteri
Spenning (V) 18
Kapasitet (Ah) 2,5
Ytelse per batterilading (m²) maks. 20 (2,5 Ah)
Kjøretid per batterilading (min) maks. 17 (2,5 Ah)
Ladetid for batteri med hurtiglader 80 % / 100 % (min) 44 / 83
Ladestrøm (A) 2,5
Strømforsyning for batterilader (V/Hz) 100 / 240 / 50 / 60
Farge Gul
Vekt uten tilbehør (kg) 4
Vekt inkludert emballasje (kg) 7
Mål (L x B x H) (mm) 363 x 307 x 1324

Scope of supply

  • Variant: Batteri og lader inkludert
  • Batteri: 18 V / 2,5 Ah Battery Power-batteri (1 stk.)
  • Batterilader: 18 V Battery Power-hurtiglader (1. stk.)

Utstyr

  • To dyser
  • Ventil for kontroll av vannvolum
  • Oppbevaringsposisjon
  • Ergonomisk håndtak og godt grep
Terrassevasker PCL 3-18 Battery Set

Videoer

Bruksområder
  • Terrasse
  • Balkong
  • Overflater i tre
Tilbehør
