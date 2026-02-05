PCL 3-18 Battery Set
PCL 3-18 får overflater til å se nye ut igjen. Rengjøringen går raskt og enkelt med de to roterende børstene og det integrerte vannfordelingssystemet.
Terrassevaskeren PCL 3-18 fjerner fastsittende smuss og andre forurensninger, som mose, fra tre, stein og komposittoverflater. Bare koble den til hageslangen og du er klar til å starte: De roterende børstene og det integrerte vannfordelingssystemet løsner
Egenskaper og fordeler
To roterende rullebørster (for treoverflater, inkludert i leveringsomfanget)Grundig rengjøring av utendørs overflater laget av tre og WPC.
Integrert vanndistrubusjonUtmerkede rengjøringsresultater – smuss fjernes og vaskes bort på én gang.
Ergonomisk vannreguleringsventilVannmengden kan fleksibelt justeres til smussnivået.
18 V Kärcher Battery Power plattform
- Sanntidsteknologi med LCD-batteridisplay: Driftstid, ladetid og batterikapasitet.
- Svært holdbar og kraftig med litium-ion celler.
- Det utskiftbare batteriet kan brukes i 18 V Battery Power-plattformenheter.
Utskiftbare valsebørster
- Egnet for rengjøring av terrassepaneler i tre og WPC-gulvbelegg.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Batteridrevet enhet
|Batteriplattform
|18 V batteriplattform
|Maks. trykk (bar)
|maks. 10
|Trykkområde
|Lavtrykk
|Vannforbruk på 4 bar (l/t)
|maks. 180
|Børstehastighet (rpm)
|500 - 600
|Arbeidsbredde valsebørste (mm)
|300
|Batteritype
|Utskiftbart litium-ion batteri
|Spenning (V)
|18
|Kapasitet (Ah)
|2,5
|Ytelse per batterilading (m²)
|maks. 20 (2,5 Ah)
|Kjøretid per batterilading (min)
|maks. 17 (2,5 Ah)
|Ladetid for batteri med hurtiglader 80 % / 100 % (min)
|44 / 83
|Ladestrøm (A)
|2,5
|Strømforsyning for batterilader (V/Hz)
|100 / 240 / 50 / 60
|Farge
|Gul
|Vekt uten tilbehør (kg)
|4
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|7
|Mål (L x B x H) (mm)
|363 x 307 x 1324
Scope of supply
- Variant: Batteri og lader inkludert
- Batteri: 18 V / 2,5 Ah Battery Power-batteri (1 stk.)
- Batterilader: 18 V Battery Power-hurtiglader (1. stk.)
Utstyr
- To dyser
- Ventil for kontroll av vannvolum
- Oppbevaringsposisjon
- Ergonomisk håndtak og godt grep
Videoer
Bruksområder
- Terrasse
- Balkong
- Overflater i tre
Tilbehør
Finn reservedeler
Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no
Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.