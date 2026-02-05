Terrassevasker PCL 3-18 Battery
PCL 3-18 får overflater til å se nye ut igjen. Rengjøringen går raskt og enkelt med de to roterende børstene og det integrerte vannfordelingssystemet. Batteri og hurtiglader medfølger ikke.
Terrassebørsten PCL 3-18 fjerner fastsittende smuss og andre forurensninger, som mose, fra tre, stein og komposittoverflater. Bare koble den til hageslangen og du er klar til å starte: De roterende børstene og det integrerte vannfordelingssystemet løsner smussen og skyller deretter bort skitten direkte. Vannmengden kan også reguleres slik at rengjøringen blir vannøkonomisk. Børstenes optimale bredde og plassering gjør det mulig å rengjøre to planker samtidig, helt frem til kantene. I tillegg trenger du ikke verktøy for å bytte børstene, noe som betyr at ikke bare tre og kompositt, men også glatte steinheller kan rengjøres grundig og uten anstrengelse. Takket være den trådløse driften, er terrassevaskeren også perfekt for rengjøring av vanskelig tilgjengelige områder.
Egenskaper og fordeler
To roterende rullebørster (for treoverflater, inkludert i leveringsomfanget)Grundig rengjøring av utendørs overflater laget av tre og WPC.
Integrert vanndistrubusjonUtmerkede rengjøringsresultater – smuss fjernes og vaskes bort på én gang.
Ergonomisk vannreguleringsventilVannmengden kan fleksibelt justeres til smussnivået.
18 V Kärcher Battery Power plattform
- Svært holdbar og kraftig med litium-ion celler.
- Det utskiftbare batteriet kan brukes i 18 V Battery Power-plattformenheter.
Utskiftbare valsebørster
- Egnet for rengjøring av terrassepaneler i tre og WPC-gulvbelegg.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Batteridrevet enhet
|Batteriplattform
|18 V batteriplattform
|Maks. trykk (bar)
|maks. 10
|Trykkområde
|Lavtrykk
|Vannforbruk på 4 bar (l/t)
|maks. 180
|Børstehastighet (rpm)
|500 - 600
|Arbeidsbredde valsebørste (mm)
|300
|Batteritype
|Utskiftbart litium-ion batteri
|Spenning (V)
|18
|Ytelse per batterilading (m²)
|maks. 20 (2,5 Ah) / maks. 40 (5,0 Ah)
|Kjøretid per batterilading (min)
|maks. 17 (2,5 Ah) / maks. 34 (5,0 Ah)
|Farge
|Gul
|Vekt uten tilbehør (kg)
|3,9
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|5,4
|Mål (L x B x H) (mm)
|363 x 307 x 1324
Scope of supply
- Variant: Batteri og lader ikke inkludert
Utstyr
- To dyser
- Ventil for kontroll av vannvolum
- Oppbevaringsposisjon
- Ergonomisk håndtak og godt grep
Videoer
Bruksområder
- Terrasse
- Balkong
- Overflater i tre
Tilbehør
Finn reservedeler
Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no
Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.