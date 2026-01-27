Hose trolley HT 4.20 Set
Egenskaper og fordeler
Slangeguide
- Forenkler inn- og uttrekk av slangen
Grepssikkert ergonomisk håndtak
- Praktisk håndtak for enkel håndtering
Klar til bruk umiddelbart
Vinklet slangekobling
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Slangelengde (m)
|20
|Farge
|svart
|Vekt (kg)
|3,5
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|8,7
|Mål (L x B x H) (mm)
|565 x 475 x 896
Scope of supply
- Slangekobling: 3 Stk
- Slangekobling med Aqua Stop: 1 Stk
- Kranadapter med redusering G3/4, G1/2: 1 Stk
- Spylemunnstykke: 1 Stk
Utstyr
- Slangeguide
Videoer
Kompatible maskiner
Nåværende produktsortiment
- K 2
- K 2 Horizontal VPS
- K 2 Power Control
- K 2 Premium FJ
- K 3 FJ
- K 3 FJ Home
- K 3 Horizontal Plus
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Home
- K 3 Premium
- K 4 Comfort Premium
- K 4 Comfort Premium Car
- K 4 Comfort Premium Home
- K 4 Comfort Premium Veranda
- K 4 FJ BB
- K 4 Power Control
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Home Flex Wood
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Home Wood
- K 4 Universal *EU
- K 5 Basic
- K 5 Comfort Premium
- K 5 Comfort Premium Car
- K 5 Comfort Premium Car & Home
- K 5 Comfort Premium Connect
- K 5 Comfort Premium Connect Home
- K 5 Comfort Premium Home&eco!Booster
- K 5 FJ
- K 5 FJ Home BB
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 Power Control Home Flex Wood
- K 5 Premium Power Control AntiTwist Flex
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Smart Control AntiTwist Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex
- K 5 Premium Smart Control Flex Black
- K 5 Premium Smart Control Flex Home
- K 5 Premium Smart Control Flex Home Wood
- K 6 Comfort Premium
- K 6 Comfort Premium Home
- K 7 (CEM)
- K 7 Comfort Premium
- K 7 Comfort Premium Car & Home
- K 7 Comfort Premium Connect
- K 7 Comfort Premium Connect Car&Home
- K 7 Comfort Premium Connect Facade
- K 7 Comfort Premium Connect Home
- K 7 Comfort Premium Home
- K 7 Power Flex
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Premium Power
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Anti-Twist Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Black
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Home Flex Wood
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 WCM FJ
- K 7 WCM FJ Home
- K Mini
- K Silent Anniversary Edition
- K Silent eco!Booster
- K2 batteri
- KHB 6
- PCL 3-18 Battery
- PCL 3-18 Battery Set
- PCL 4 Terrassebørste
- PCL 6
Utgåtte produkter
Bruksområder
- Hagevanning
Tilbehør
Finn reservedeler
Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no
Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.