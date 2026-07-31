KM 70/25 C manuell feiemaskin er en effektiv og praktisk løsning for rengjøring av harde overflater både innendørs og utendørs. Den batteridrevne feievalsen og sidebørsten øker arbeidskomforten betydelig. Brukerne kan feie hjørner og vanskelig tilgjengelige områder uten anstrengelse,og med betydelig mindre kraftbehov. Skumfilteret med passiv sugefunksjon reduserer støv og holder arbeidsmiljøet rent. Feievevalsen kan justeres i seks trinn for å tilpasse rengjøringsytelsen til forskjellige overflater. En praktisk hylle for ekstra utstyr, som bøtter og søppelplukkere, gjør arbeidet enklere. Vedlikeholdet er også enkelt, og ingen verktøy er nødvendig for å bytte sidebørste og filter. Den 36 V Kärcher Battery Power batteriplattformen gir tilstrekkelig kraft i alle situasjoner. Det utskiftbare batteriet kan fjernes for enkel transport. Batteriet og batteriladeren er ikke inkludert i leveringsomfanget.