Feiemaskin KM 70/25 C BP 2SB
KM 70/25 C manuell feiemaskin er designet for rengjøring av harde overflater både innendørs og utendørs. Den er utstyrt med et filtersystem og batteridrevet feievals- og sidebørstedrift, som reduserer støv og øker brukervennligheten.
KM 70/25 C manuell feiemaskin er en effektiv og praktisk løsning for rengjøring av harde overflater både innendørs og utendørs. Den batteridrevne feievalsen og sidebørsten øker arbeidskomforten betydelig. Brukerne kan feie hjørner og vanskelig tilgjengelige områder uten anstrengelse,og med betydelig mindre kraftbehov. Skumfilteret med passiv sugefunksjon reduserer støv og holder arbeidsmiljøet rent. Feievevalsen kan justeres i seks trinn for å tilpasse rengjøringsytelsen til forskjellige overflater. En praktisk hylle for ekstra utstyr, som bøtter og søppelplukkere, gjør arbeidet enklere. Vedlikeholdet er også enkelt, og ingen verktøy er nødvendig for å bytte sidebørste og filter. Den 36 V Kärcher Battery Power batteriplattformen gir tilstrekkelig kraft i alle situasjoner. Det utskiftbare batteriet kan fjernes for enkel transport. Batteriet og batteriladeren er ikke inkludert i leveringsomfanget.
Egenskaper og fordeler
Utbyttbart litium-ion-batteri.Batteriets brukstid kan velges i henhold til området som skal rengjøres. Rask og middels lading for lengre driftstider og høyere produktivitet. Viser gjenværende batteritid under feiing.
StøvfilterReduserer mengden støv som skapes og gir et rent arbeidsmiljø. Filterbytte uten bruk av verktøy.
Praktisk lagringsområde.Ekstra rengjøringsutstyr kan fraktes med rundt. Øker effektiviteten og sparer deg for ekstra innsats. Grovt skitt kan enkelt samles opp og kastes.
Skyvehåndtaket kan svinges og justeres til tre posisjoner.
- Det sammenleggbare skyvehåndtaket muliggjør plassbesparende lagring.
- Justerbar til forskjellige brukerhøyder.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Batteriplattform
|36 V Batteriplattform
|Driftstype
|manuell
|Maks. flatekapasitet (m²/t)
|3920
|Arbeidsbredde (mm)
|480
|Arbeidsbredde med 1 sidebørste (mm)
|700
|Arbeidsbredde med 2 sidebørster (mm)
|980
|Beholderkapasitet brutto/netto (l)
|45 / 20
|Batteritype
|Avtakbart litium-ion batteri
|Spenning (V)
|36
|Antall påkrevde batterier (Stk)
|1
|Kjøretid per batterilading (t)
|maks. 2,2 (5,0 Ah) / maks. 2,7 (6,0 Ah)
|Ladetid for batteri med hurtiglader 80 % / 100 % (min)
|98 / 138
|Farge
|antrasitt
|Vekt (med tilbehør) (kg)
|32
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|38,7
Scope of supply
- Variant: Batteri og lader ikke inkludert
- Fint støvfilter
Utstyr
- Elektrisk børstedrift
- Justerbar valsebørste
- Manuelt filterrengjøringssystem
- Nedfellbart skyvehåndtak
- Feiebrettprinsipp
- Utendørs bruk
- Innendørs bruk
- Sammenleggbar sidebørste
- Trinnløst justerbar sidebørste
- Bærehåndtak
Bruksområder
- For rengjøring av produksjonshaller, lager- og logistikkhaller, og lasteområder
- For rengjøring av parkeringsplasser og bensinstasjoner
- For rengjøring av områder som skolegårder og andre offentlige arealer
- Også ideell for mindre verksteder og i landbruket