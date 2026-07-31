Feiemaskin med oppsug KM 100/120 R Bp Pack
Nullutslipp, ideell for støvete interiør: KM 100/120 R Bp Pack sitte-på-feiemaskin med et kraftig 240 Ah batteri, separat lader og hydraulisk tømming av høy beholder.
KM 100/120 R Bp er en ekstremt robust mellomstor sitte-på-feiemaskin. Den batteridrevne designen gjør den spesielt egnet for innendørs bruk. 240 Ah-batteriet leverer nok energi til fire timer med varierte rengjøringsoppgaver. Den gir utmerkede feieresultater takket være den flytende rullebørsten, selv ved maksimal arbeidshastighet på 6 km/t. Sidebørstene kan foldes bort for å beskytte møbler og selve maskinen. Den store avfallsbeholderen kan løftes hydraulisk opptil 1,52 meter for å kaste smusset i forskjellige typer beholdere. Det velprøvde rundfiltersystemet med et stort filterområde og automatisk filterrengjøring forhindrer at støv piskes opp under feieprosessen. Førersetet kan justeres for å passe føreren, slik at de alltid har fri sikt over sidebørsten og arbeidsområdet. Alle kontrollelementer er oversiktlig plassert og lett tilgjengelige. De vedlikeholdsrelevante delene er også lett tilgjengelige, uten verktøy for å fjerne filteret eller feievalsen. Annet tilbehør som et beskyttelsestak eller en holder for støvsuger gjør KM 100/120 R til en ekte allrounder. Leveringsomfanget inkluderer batteri og lader.
Egenskaper og fordeler
Høy effektivitetImponerende feieresultat takket være det flytende valsebørstesystemet. Avfallsbeholder med stort volum (120 liter) for langvarige, uavbrutte arbeidsøkter. Lav nedetid takket være robust design og pålitelige komponenter.
Komfortabel og sikker betjeningGod kjørekomfort og hydraulisk høydetømming opptil 152 cm høyde. Enkel betjening og ergonomisk plassering av kontrollelementene. Logisk forbindelse mellom funksjonene for å forebygge betjeningsfeil.
Stort filterområde med automatisk filterrensesystemAutomatisk filterrensing i fem minutters intervaller, og når maskinen slås av. Effektiv filterrensing av den 6 m² store filterflaten fordobler levetiden. Kontinuerlig og tilnærmet støvfri feiing uavhengig av smussmengden.
Enkelt å utføre service og vedlikehold
- Enkel å kontrollere, med enkel utskifting av alle komponenter uten bruk av verktøy.
- Smart motorhuskonsept som gir enkel tilgang til alle maskindeler.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Fremdrift
|Elektrisk motor (likestrøm)
|Motoreffekt (V)
|24
|Driftstype
|Elektrisk
|Maks. flatekapasitet (m²/t)
|6000
|Maks. områdeytelse med 2 sidebørster (m²/t)
|7620
|Arbeidsbredde (mm)
|730
|Arbeidsbredde med 1 sidebørste (mm)
|1000
|Arbeidsbredde med 2 sidebørster (mm)
|1270
|Batterikapasitet (Ah)
|240
|Batterispenning (V)
|24
|Batteritid (t)
|3,5
|Avfallsbeholder (l)
|120
|Stigningskapasitet (%)
|12
|Kjørehastighet (km/t)
|6
|Filterflate (m²)
|6
|Vekt (med tilbehør) (kg)
|748
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|750,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|1807 x 1224 x 1500
Scope of supply
- Rundfilter i polyester
- Luftfylte hjul
Utstyr
- Manuelt filterrengjøringssystem
- Automatisk filterrengjøring
- Svevende børste
- Servostyring
- Justerbar sugekraft
- Grovsmussklaff
- Overkastprinsipp
- Drift forover
- Drift bakover
- Vakuum
- Hydraulisk løft av konteiner
- Utendørs bruk
- Innendørs bruk
- Driftstimeteller
- Feiefunksjonen kan skrus av
- Automatisk utsvingende sidebørste
- Home Base festeanordning
Videoer
Bruksområder
- For rask vedlikeholdsrengjøring i parkeringshus og på parkeringsplasser
- Også egnet for håndverksbedrifter, skoler, bensinstasjoner og bilforhandlere
- Også ideell for logistikkoperasjoner, for eksempel rengjøring av lagerlokaler.