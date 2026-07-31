Feiemaskin med oppsug KM 100/120 R Bp Pack

Nullutslipp, ideell for støvete interiør: KM 100/120 R Bp Pack sitte-på-feiemaskin med et kraftig 240 Ah batteri, separat lader og hydraulisk tømming av høy beholder.

KM 100/120 R Bp er en ekstremt robust mellomstor sitte-på-feiemaskin. Den batteridrevne designen gjør den spesielt egnet for innendørs bruk. 240 Ah-batteriet leverer nok energi til fire timer med varierte rengjøringsoppgaver. Den gir utmerkede feieresultater takket være den flytende rullebørsten, selv ved maksimal arbeidshastighet på 6 km/t. Sidebørstene kan foldes bort for å beskytte møbler og selve maskinen. Den store avfallsbeholderen kan løftes hydraulisk opptil 1,52 meter for å kaste smusset i forskjellige typer beholdere. Det velprøvde rundfiltersystemet med et stort filterområde og automatisk filterrengjøring forhindrer at støv piskes opp under feieprosessen. Førersetet kan justeres for å passe føreren, slik at de alltid har fri sikt over sidebørsten og arbeidsområdet. Alle kontrollelementer er oversiktlig plassert og lett tilgjengelige. De vedlikeholdsrelevante delene er også lett tilgjengelige, uten verktøy for å fjerne filteret eller feievalsen. Annet tilbehør som et beskyttelsestak eller en holder for støvsuger gjør KM 100/120 R til en ekte allrounder. Leveringsomfanget inkluderer batteri og lader.

Egenskaper og fordeler
Feiemaskin med oppsug KM 100/120 R Bp Pack: Høy effektivitet
Høy effektivitet
Imponerende feieresultat takket være det flytende valsebørstesystemet. Avfallsbeholder med stort volum (120 liter) for langvarige, uavbrutte arbeidsøkter. Lav nedetid takket være robust design og pålitelige komponenter.
Feiemaskin med oppsug KM 100/120 R Bp Pack: Komfortabel og sikker betjening
Komfortabel og sikker betjening
God kjørekomfort og hydraulisk høydetømming opptil 152 cm høyde. Enkel betjening og ergonomisk plassering av kontrollelementene. Logisk forbindelse mellom funksjonene for å forebygge betjeningsfeil.
Feiemaskin med oppsug KM 100/120 R Bp Pack: Stort filterområde med automatisk filterrensesystem
Stort filterområde med automatisk filterrensesystem
Automatisk filterrensing i fem minutters intervaller, og når maskinen slås av. Effektiv filterrensing av den 6 m² store filterflaten fordobler levetiden. Kontinuerlig og tilnærmet støvfri feiing uavhengig av smussmengden.
Enkelt å utføre service og vedlikehold
  • Enkel å kontrollere, med enkel utskifting av alle komponenter uten bruk av verktøy.
  • Smart motorhuskonsept som gir enkel tilgang til alle maskindeler.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Fremdrift Elektrisk motor (likestrøm)
Motoreffekt (V) 24
Driftstype Elektrisk
Maks. flatekapasitet (m²/t) 6000
Maks. områdeytelse med 2 sidebørster (m²/t) 7620
Arbeidsbredde (mm) 730
Arbeidsbredde med 1 sidebørste (mm) 1000
Arbeidsbredde med 2 sidebørster (mm) 1270
Batterikapasitet (Ah) 240
Batterispenning (V) 24
Batteritid (t) 3,5
Avfallsbeholder (l) 120
Stigningskapasitet (%) 12
Kjørehastighet (km/t) 6
Filterflate (m²) 6
Vekt (med tilbehør) (kg) 748
Vekt inkludert emballasje (kg) 750,1
Mål (L x B x H) (mm) 1807 x 1224 x 1500

Scope of supply

  • Rundfilter i polyester
  • Luftfylte hjul

Utstyr

  • Manuelt filterrengjøringssystem
  • Automatisk filterrengjøring
  • Svevende børste
  • Servostyring
  • Justerbar sugekraft
  • Grovsmussklaff
  • Overkastprinsipp
  • Drift forover
  • Drift bakover
  • Vakuum
  • Hydraulisk løft av konteiner
  • Utendørs bruk
  • Innendørs bruk
  • Driftstimeteller
  • Feiefunksjonen kan skrus av
  • Automatisk utsvingende sidebørste
  • Home Base festeanordning
Feiemaskin med oppsug KM 100/120 R Bp Pack
Feiemaskin med oppsug KM 100/120 R Bp Pack

Videoer

Bruksområder
  • For rask vedlikeholdsrengjøring i parkeringshus og på parkeringsplasser
  • Også egnet for håndverksbedrifter, skoler, bensinstasjoner og bilforhandlere
  • Også ideell for logistikkoperasjoner, for eksempel rengjøring av lagerlokaler.
Tilbehør