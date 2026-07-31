KM 100/120 R Bp er en ekstremt robust mellomstor sitte-på-feiemaskin. Den batteridrevne designen gjør den spesielt egnet for innendørs bruk. 240 Ah-batteriet leverer nok energi til fire timer med varierte rengjøringsoppgaver. Den gir utmerkede feieresultater takket være den flytende rullebørsten, selv ved maksimal arbeidshastighet på 6 km/t. Sidebørstene kan foldes bort for å beskytte møbler og selve maskinen. Den store avfallsbeholderen kan løftes hydraulisk opptil 1,52 meter for å kaste smusset i forskjellige typer beholdere. Det velprøvde rundfiltersystemet med et stort filterområde og automatisk filterrengjøring forhindrer at støv piskes opp under feieprosessen. Førersetet kan justeres for å passe føreren, slik at de alltid har fri sikt over sidebørsten og arbeidsområdet. Alle kontrollelementer er oversiktlig plassert og lett tilgjengelige. De vedlikeholdsrelevante delene er også lett tilgjengelige, uten verktøy for å fjerne filteret eller feievalsen. Annet tilbehør som et beskyttelsestak eller en holder for støvsuger gjør KM 100/120 R til en ekte allrounder. Leveringsomfanget inkluderer batteri og lader.