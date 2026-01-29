Gulvvaskemaskin BD 43/25 C Bp Pack
BD 43/25 C Bp Pack er en batteridrevet (76 Ah) gulvvaskemaskin med diskteknologi, spesielt for vedlikehold og dyp rengjøring av overflater på opptil 900 m².
Den batteridrevne gulvvaskemaskinen BD 43/25 C er kompakt, manøvrerbar, stillegående og lett å betjene. Den har diskteknologi, 43 cm arbeidsbredde, en 900 mm V-formet nal og 25-literstankvolum. Den er derfor svært godt egnet for økonomisk dyp- og vedlikeholdsrengjøring av områder opp til 900 m², også i møblerte områder. Maskinen drives av et 24-volts batteri med 76 Ah kapasitet. En separat batterilader følger med. EASY-Operation systemet med de karakteristiske gule kontrollelementene gjør maskinen enkel å betjene, og krever kun kort opplæring. I tillegg er rengjørings- og vedlikeholdsarbeid på maskinen like enkelt.
Egenskaper og fordeler
Robuste og holdbare kontrollelementerBeregnet for daglig bruk. Robust, holdbar og pålitelig maskin.
Enkel i bruk med EASY-Operation PanelSelvforklarende symboler og lettfattelig kontrollpanel. Magnetventilen stanser vannføringen når dødmansknappen utløses. Få og godt synlige gule kontrollelementer gjør maskinen svært brukervennlig.
Liten, kompakt maskinSvært manøvrerbar og enkel å bruke. Meget god utsikt over overflaten som skal rengjøres.
Stort batterirom for alle standard batterityper
- Lett tilgjengelig batterirom ved skifte av batterier.
- Også egnet for drift over flere skift.
Komfortabelt Home Base-system
- Mulighet for å montere fester for ledninger, beholdere, mopp etc.
- Ekstra rengjøringsutstyr kan fraktes med rundt.
Prisgunstig innstegsmodell i 25-35 liters klassen
- Mye for pengene! Utmerket forhold mellom pris og ytelse.
- Redusert til de viktigste egenskapene.
Gule og godt synlige betjeningselementer
76 Ah batteri og separat batterilader inkludert
- Enkel lading på alle standard strømuttak.
- Trådløs bruk.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Driftstype
|Batteri
|Fremdrift
|Fremdrift ved børsterotasjon
|Arbeidsbredde for børste (mm)
|430
|Arbeidsbredde for oppsuging (mm)
|750
|Tankkapasitet rent-/skittenvann (l)
|25 / 25
|Teoretisk arealkapasitet (m²/t)
|1720
|Praktisk arealkapasitet (m²/t)
|860
|Batteritype
|Vedlikeholdsfritt
|Batteri (V/Ah)
|24 / 76
|Batteritid (t)
|maks. 2
|Ladetid for batteri (t)
|ca 8,7
|Strømforsyning for batterilader (V/Hz)
|230 / 50 - 60
|Børstehastighet (rpm)
|180
|Børstetrykk (g/cm²/kg)
|30 - 40 / 22,5 - 28
|Vannforbruk (l/min)
|maks. 2,7
|Lydnivå (dB)
|66
|Nominell inngangseffekt (W)
|1100
|Farge
|antrasitt
|Tillatt totalvekt (kg)
|115
|Vekt uten tilbehør (kg)
|40
|Mål (L x B x H) (mm)
|1135 x 520 x 1025
Scope of supply
- Diskbørste: 1 Stk
- Batteri
- Batterilader
- V-formet nal
Utstyr
- Totankssystem
Videoer