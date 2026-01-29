Den batteridrevne gulvvaskemaskinen BD 43/25 C er kompakt, manøvrerbar, stillegående og lett å betjene. Den har diskteknologi, 43 cm arbeidsbredde, en 900 mm V-formet nal og 25-literstankvolum. Den er derfor svært godt egnet for økonomisk dyp- og vedlikeholdsrengjøring av områder opp til 900 m², også i møblerte områder. Maskinen drives av et 24-volts batteri med 76 Ah kapasitet. En separat batterilader følger med. EASY-Operation systemet med de karakteristiske gule kontrollelementene gjør maskinen enkel å betjene, og krever kun kort opplæring. I tillegg er rengjørings- og vedlikeholdsarbeid på maskinen like enkelt.