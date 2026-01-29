Gulvvaskemaskin BD 43/25 C Bp Pack

BD 43/25 C Bp Pack er en batteridrevet (76 Ah) gulvvaskemaskin med diskteknologi, spesielt for vedlikehold og dyp rengjøring av overflater på opptil 900 m².

Den batteridrevne gulvvaskemaskinen BD 43/25 C er kompakt, manøvrerbar, stillegående og lett å betjene. Den har diskteknologi, 43 cm arbeidsbredde, en 900 mm V-formet nal og 25-literstankvolum. Den er derfor svært godt egnet for økonomisk dyp- og vedlikeholdsrengjøring av områder opp til 900 m², også i møblerte områder. Maskinen drives av et 24-volts batteri med 76 Ah kapasitet. En separat batterilader følger med. EASY-Operation systemet med de karakteristiske gule kontrollelementene gjør maskinen enkel å betjene, og krever kun kort opplæring. I tillegg er rengjørings- og vedlikeholdsarbeid på maskinen like enkelt.

Egenskaper og fordeler
Gulvvaskemaskin BD 43/25 C Bp Pack: Robuste og holdbare kontrollelementer
Robuste og holdbare kontrollelementer
Beregnet for daglig bruk. Robust, holdbar og pålitelig maskin.
Gulvvaskemaskin BD 43/25 C Bp Pack: Enkel i bruk med EASY-Operation Panel
Enkel i bruk med EASY-Operation Panel
Selvforklarende symboler og lettfattelig kontrollpanel. Magnetventilen stanser vannføringen når dødmansknappen utløses. Få og godt synlige gule kontrollelementer gjør maskinen svært brukervennlig.
Gulvvaskemaskin BD 43/25 C Bp Pack: Liten, kompakt maskin
Liten, kompakt maskin
Svært manøvrerbar og enkel å bruke. Meget god utsikt over overflaten som skal rengjøres.
Stort batterirom for alle standard batterityper
  • Lett tilgjengelig batterirom ved skifte av batterier.
  • Også egnet for drift over flere skift.
Komfortabelt Home Base-system
  • Mulighet for å montere fester for ledninger, beholdere, mopp etc.
  • Ekstra rengjøringsutstyr kan fraktes med rundt.
Prisgunstig innstegsmodell i 25-35 liters klassen
  • Mye for pengene! Utmerket forhold mellom pris og ytelse.
  • Redusert til de viktigste egenskapene.
Gule og godt synlige betjeningselementer
76 Ah batteri og separat batterilader inkludert
  • Enkel lading på alle standard strømuttak.
  • Trådløs bruk.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Driftstype Batteri
Fremdrift Fremdrift ved børsterotasjon
Arbeidsbredde for børste (mm) 430
Arbeidsbredde for oppsuging (mm) 750
Tankkapasitet rent-/skittenvann (l) 25 / 25
Teoretisk arealkapasitet (m²/t) 1720
Praktisk arealkapasitet (m²/t) 860
Batteritype Vedlikeholdsfritt
Batteri (V/Ah) 24 / 76
Batteritid (t) maks. 2
Ladetid for batteri (t) ca 8,7
Strømforsyning for batterilader (V/Hz) 230 / 50 - 60
Børstehastighet (rpm) 180
Børstetrykk (g/cm²/kg) 30 - 40 / 22,5 - 28
Vannforbruk (l/min) maks. 2,7
Lydnivå (dB) 66
Nominell inngangseffekt (W) 1100
Farge antrasitt
Tillatt totalvekt (kg) 115
Vekt uten tilbehør (kg) 40
Mål (L x B x H) (mm) 1135 x 520 x 1025

Scope of supply

  • Diskbørste: 1 Stk
  • Batteri
  • Batterilader
  • V-formet nal

Utstyr

  • Totankssystem
Gulvvaskemaskin BD 43/25 C Bp Pack

Videoer

Tilbehør
Rengjøringsmidler