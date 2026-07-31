Puzzi 9/1 Bp Adv
For optimal manøvrerbarhet ved grundig rengjøring av tekstiler: Vår robuste trådløse Puzzi 9/1 Bp Adv møbel- og tepperenser, komplett med møbelmunnstykke og gulvmunnstykke.
Den eneste av sitt slag i verden, med en ekstremt robust design og trådløs fleksibilitet: Vår Puzzi 9/1 Bp Adv Pack trådløse møbel- og tepperenser. Som den eneste batteridrevne møbel- og tepperenseren av profesjonell standard på markedet, imponerer denne Puzzi alltid med sin eksepsjonelle ytelse og maksimal bevegelsesfrihet ved dyprensing av møbler, tepper og andre tekstilområder innenfor ulike bransjer, enten det er hoteller, servicebransjen, bilvask eller bygningsrengjøring. Til tross for sin kraft er denne Puzzi svært stille, noe som gjør den ideell for bruk i offentlige områder. I tillegg gjør det ergonomisk utformede håndtaket at den enkelt kan bæres med en hånd. For optimal rengjøring trykkes rengjøringsløsningen under trykk dypt inn i tekstilfibrene og suges deretter opp sammen med løsnet smuss. Standard utstyr inkluderer møbelmunnstykke, spraystøvsugerslange, gulvmunnstykke, sprayekstraksjonsrør, 2-i-1 beholder for rent vann og skittent vann, integrert tilbehørsoppbevaring og mye mer. Ved bestilling av denne maskinversjonen, vennligst husk at det kraftige 36 V Kärcher Battery Power+ batteriet og den tilsvarende hurtigladeren må bestilles separat.
Egenskaper og fordeler
Kraftig 36 V Kärcher Battery Power+ batteriTrådløs bevegelsesfrihet LCD skjerm på batteri som viser sanntidsinformasjon om gjenværende driftstid, gjenværende ladetid og batterikapasitet. Kompatibel med alle maskiner fra 36 V Kärcher Battery Power+ batteriplattformen.
Slitesterk, robust maskindesignLang levetid sikrer høy effektivitet. Robust og slitesterk membranpumpe. To store knapper som betjenes for hånd eller fot for enkelhets skyld.
Stort utvalg av tilbehørFleksibel sugeleppe for optimal sugevinkel og tørkeresultat 240 mm gulvmunnstykke med integrert spray/sugeslange. Ergonomisk tohåndsgrep for ekstra brukerkomfort.
Avtakbar, smart 2-i-1 beholder
- Rentvannstanken fylles raskt og enkelt.
- Praktisk og enkel tømming av skittenvann
- Hurtigstartillustrasjon for Puzzi 9/1 Bp, for økt brukersikkerhet.
Ergonomisk håndtak
- Praktisk enhåndstransport.
- Praktisk velbalansert maskin.
- Sugeslangeholder integrert i bærehåndtak for sikker og praktisk transport.
Plass til oppbevaring av tilbehør på maskinen
- Alt tilbehør kan plasseres praktisk på enheten slik at det alltid er lett tilgjengelig.
- isk, innebygd oppbevaringsrom for rengjøringstabletter.
- Sikker oppbevaring selv under transportering.
Praktisk møbeltrekkmunnstykke
- Enkel men grundig rengjøring av møbeltrekk og møbler med stoff.
- Perfekt for rengjøring av bilinteriør.
- Den lille størrelsen gjør den egnet for bruk i trange områder.
Lav vekt.
- Uanstrengt, også enhåndshåndtering over hyller og trinn.
- Designet for lange perioder med uanstrengt bruk.
- Lett maskin på innstegsnivå.
Stillegående
- Egner seg til og med for rengjøring i støyfølsomme områder og om natten.
- Øker brukerkomforten.
- Veldig stillegående maskin for innstegssegmentet.
2-i-1 komfortsystem med integrert spray- og sugeslange
- Rengjøringsmiddelet sprayes dypt inn i fibrene under trykk.
- Grundig oppsuging av rengjøringsmiddelet og inngrodd smuss.
- Hurtigtørkende.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Batteriplattform
|36 V Batteriplattform
|Arealytelse (m²/t)
|12 - 18
|Tankkapasitet rent-/skittenvann (l)
|9 / 7
|Luftmengde (l/s)
|57
|Støvsuger (kPa)
|15
|Sprøytemengde (l/min)
|0,5
|Sprøytetrykk (mPa)
|0,16 - 0,22
|Effekt, vifte (W)
|550
|Effekt, pumpe (W)
|4
|Nominell inngangseffekt (W)
|575
|Lydnivå (dB)
|70
|Tilbehørsstørrelse ( )
|DN 32
|Antall påkrevde batterier (Stk)
|1
|Kjøretid per batterilading (min)
|35 (7,5 Ah) / 27 (6,0 Ah)
|Ladetid for batteri med hurtiglader 80 % / 100 % (min)
|58 / 81
|Ladestrøm (A)
|6
|Spenning (strømforsyning for batterilader) (V)
|100 - 240
|Frekvens (strømforsyning for batterilader) (Hz)
|50 - 60
|Farge
|antrasitt
|Vekt uten tilbehør (kg)
|7,6
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|13
|Mål (L x B x H) (mm)
|540 x 332 x 460
Scope of supply
- Variant: Batteri og lader ikke inkludert
- Sprøyteslange: 2.5 m
- Sprayekstraksjonsrør: 1 Stk, 700 mm, Metall
- Motorbeskyttelsesfilter
- Vannfilter
- Møbelmunnstykke
- Rom til rengjøringsmiddeltabletter
- Avtakbar 2-i-1 beholder
- Rengjøringsmidler: RM 760 tabletter, 2 Tabletter
- Spray/sugepistol
Utstyr
- Transportlås for slange
- Plass til oppbevaring av tilbehør på maskinen
Videoer
Bruksområder
- For intensiv fiberdyp rengjøring av møbeltrekk og stoppede møbler
- For rengjøring og målrettet flekkfjerning på tepper
- For rengjøring av alle tekstiloverflater – inkludert bilinteriør
- For intensiv fiberdyp rengjøring av polstrede bilseter
- For målrettet fiberdyp rengjøring av mindre teppeområder
Tilbehør
Rengjøringsmidler
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