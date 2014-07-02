Strålerør for toaletter og takrenner

Rustfritt strålerør for WC og takrenner med dyseinnlegg. Spesielt formet for effektiv og hygienisk rengjøring av takrenner og toaletter.

Rustfritt strålerør for WC og takrenner med dyseinnlegg. Spesielt utformet for effektiv og hygienisk rengjøring av takrenner og toaletter.

Spesifikasjoner

Teknisk data

Tilslutningsgjenger M22 x 1,5
Vekt inkludert emballasje (kg) 0,3