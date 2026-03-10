Dysza do odkurzania parkietu

Ssawka do parkietów i paneli Kärcher z miękkim włosiem, do odkurzania parkietów i innych podłóg podatnych na zarysowania.

Ssawka do parkietów z miękkim włosiem do delikatnego odkurzania podłóg twardych, takich jak parkiet i podłoga laminowana, np. korek, PCW, linoleum oraz płytki.

Cechy i zalety
Przeznaczony do odkurzaczy na sucho i odkurzaczy z filtrem wodnym Kärcher
Listwy wykonane z naturalnego włosia
  • Miękkie odkurzanie bez zarysowań
Regulowany przegub
  • Doskonałe manewrowanie oraz łatwe odkurzanie wokół przeszkód lub mebli.
Specyfikacja

Dane techniczne

Ilość (szt.) 1
Średnica znamionowa (mm) 35
Kolor czarny
Waga (kg) 0,3
Waga z opakowaniem (kg) 0,4
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 301 x 175 x 54
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
  • Delikatne powierzchnie