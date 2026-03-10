Dysza do odkurzania parkietu
Ssawka do parkietów i paneli Kärcher z miękkim włosiem, do odkurzania parkietów i innych podłóg podatnych na zarysowania.
Ssawka do parkietów z miękkim włosiem do delikatnego odkurzania podłóg twardych, takich jak parkiet i podłoga laminowana, np. korek, PCW, linoleum oraz płytki.
Cechy i zalety
Przeznaczony do odkurzaczy na sucho i odkurzaczy z filtrem wodnym Kärcher
Listwy wykonane z naturalnego włosia
- Miękkie odkurzanie bez zarysowań
Regulowany przegub
- Doskonałe manewrowanie oraz łatwe odkurzanie wokół przeszkód lub mebli.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Ilość (szt.)
|1
|Średnica znamionowa (mm)
|35
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|0,3
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,4
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|301 x 175 x 54
Zastosowania
- Delikatne powierzchnie