Dysza kątowa mini, 90°, XS

Dysza kątowa Mini do stosowania w niedużych przestrzeniach. Zmienia kąt nachylenia strumienia do 90° bocznie. Wystaje bocznie na 63 mm, długość: 240 mm. Zestaw składa się z czterech części: 1 x nakrętka łączeniowa, 1 x przedłużenie, 100 mm (5.321-971.0), 1 x kolanko, 90° (5.321-973.0), 1 x końcówka dyszy (5.321-977.0). Umożliwia zastosowanie tylu przedłużeń, ile jest potrzebnych. Kolanko i dyszę można zamawiać oddzielnie.