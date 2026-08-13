Dysza kątowa mini, 90°, XS
Dysza kątowa Mini do stosowania w niedużych przestrzeniach. Zmienia kąt nachylenia strumienia do 90° bocznie. Wystaje bocznie na 63 mm, długość: 240 mm. Zestaw składa się z czterech części: 1 x nakrętka łączeniowa, 1 x przedłużenie, 100 mm (5.321-971.0), 1 x kolanko, 90° (5.321-973.0), 1 x końcówka dyszy (5.321-977.0). Umożliwia zastosowanie tylu przedłużeń, ile jest potrzebnych. Kolanko i dyszę można zamawiać oddzielnie.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Waga (kg)
|0,2
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,2
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|300 x 60 x 40