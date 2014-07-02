Dysza rotacyjna, 035

Wirujący strumień punktowy zwiększa do 10 razy wydajność czyszczenia. Duża trwałość dzięki wkładce ceramicznej.

Dysza rotacyjna z obrotowym strumieniem punktowym zapewnia 10-krotnie lepszą wydajność czyszczenia. Dysza ceramiczna i pierścień łożyskowy zapewniający długi okres eksploatacji. Dodatkowe dane: Maks. 300 barów, 30 MPa, 85°C.

Specyfikacja

Dane techniczne

Ciśnienie maksymalne (bar) 300
Ciśnienie (bar) maks. 300
Temperatura (°C) maks. 85
Rozmiar dyszy ( ) 35
Gwint przyłącza M 18
Waga z opakowaniem (kg) 0,6
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