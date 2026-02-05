Jako integralna część zaawansowanego, wielostopniowego systemu filtrów, składającego się z filtra zgrubnego, dokładnego i HEPA, ten filtr dokładnego oczyszczania skutecznie usuwa najmniejsze cząstki kurzu, zanim jeszcze dotrą one do filtra HEPA. Zapewnia to maksymalną czystość i zdrowszy klimat w pomieszczeniach. Aby zapewnić niezmiennie optymalną wydajność, zalecamy regularne czyszczenie filtra poprzez wytrząsanie grubego pyłu, a w razie potrzeby z użyciem miękkiej szczotki. Filtr dokładnego oczyszczania należy wymieniać co sześć miesięcy, aby utrzymać wysoką moc ssania.