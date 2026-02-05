Filtr dokładnego oczyszczania

Zapewnia czyste powietrze i długotrwałą, wydajną pracę odkurzacza akumulatorowego: filtruje najdrobniejsze cząstki z powietrza i chroni silnik.

Jako integralna część zaawansowanego, wielostopniowego systemu filtrów, składającego się z filtra zgrubnego, dokładnego i HEPA, ten filtr dokładnego oczyszczania skutecznie usuwa najmniejsze cząstki kurzu, zanim jeszcze dotrą one do filtra HEPA. Zapewnia to maksymalną czystość i zdrowszy klimat w pomieszczeniach. Aby zapewnić niezmiennie optymalną wydajność, zalecamy regularne czyszczenie filtra poprzez wytrząsanie grubego pyłu, a w razie potrzeby z użyciem miękkiej szczotki. Filtr dokładnego oczyszczania należy wymieniać co sześć miesięcy, aby utrzymać wysoką moc ssania.

Cechy i zalety
Wysokiej jakości materiał filtra
  • Zapewnia maksymalne wychwytywanie cząstek, a w konsekwencji dokładniejsze oczyszczanie i czystsze powietrze w domu.
Zoptymalizowane dopasowanie
  • Umożliwia szybką i nieskomplikowaną wymianę filtra bez straty czasu.
Łatwe czyszczenie przez wytrząsanie lub szczotkowanie
  • Oszczędność czasu i wysiłku podczas konserwacji odkurzacza akumulatorowego.
Chroni silnik przed kurzem i zużyciem
  • Wydłuża żywotność odkurzacza akumulatorowego i zapewnia niezmiennie wysoką moc ssania.
Specyfikacja

Dane techniczne

Waga z opakowaniem (kg) 0,1
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 50 x 50 x 119
