Filtr dokładnego oczyszczania
Zapewnia czyste powietrze i długotrwałą, wydajną pracę odkurzacza akumulatorowego: filtruje najdrobniejsze cząstki z powietrza i chroni silnik.
Jako integralna część zaawansowanego, wielostopniowego systemu filtrów, składającego się z filtra zgrubnego, dokładnego i HEPA, ten filtr dokładnego oczyszczania skutecznie usuwa najmniejsze cząstki kurzu, zanim jeszcze dotrą one do filtra HEPA. Zapewnia to maksymalną czystość i zdrowszy klimat w pomieszczeniach. Aby zapewnić niezmiennie optymalną wydajność, zalecamy regularne czyszczenie filtra poprzez wytrząsanie grubego pyłu, a w razie potrzeby z użyciem miękkiej szczotki. Filtr dokładnego oczyszczania należy wymieniać co sześć miesięcy, aby utrzymać wysoką moc ssania.
Cechy i zalety
Wysokiej jakości materiał filtra
- Zapewnia maksymalne wychwytywanie cząstek, a w konsekwencji dokładniejsze oczyszczanie i czystsze powietrze w domu.
Zoptymalizowane dopasowanie
- Umożliwia szybką i nieskomplikowaną wymianę filtra bez straty czasu.
Łatwe czyszczenie przez wytrząsanie lub szczotkowanie
- Oszczędność czasu i wysiłku podczas konserwacji odkurzacza akumulatorowego.
Chroni silnik przed kurzem i zużyciem
- Wydłuża żywotność odkurzacza akumulatorowego i zapewnia niezmiennie wysoką moc ssania.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,1
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|50 x 50 x 119