Higieniczny filtr HEPA (EN 1822:1998) do odkurzaczy wielocyklonowych Kärcher VC 3 bezpiecznie i skutecznie zatrzymuje najdrobniejsze zanieczyszczenia, takie jak pyłek i cząstki wywołujące alergię. Oznacza to, ze powietrze wylotowe jest czystsze niż powietrze w pomieszczeniu. Idealne rozwiązanie dla alergików.