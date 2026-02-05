Filtr HEPA 13 do VC 3
Wysokiej jakości mikrofiltr HEPA 13 zatrzymuje roztocza, pyłki, zarodniki grzybów i bakterie, oczyszczając powietrze w 99.95%* (EN1822:1998).
Higieniczny filtr HEPA (EN 1822:1998) do odkurzaczy wielocyklonowych Kärcher VC 3 bezpiecznie i skutecznie zatrzymuje najdrobniejsze zanieczyszczenia, takie jak pyłek i cząstki wywołujące alergię. Oznacza to, ze powietrze wylotowe jest czystsze niż powietrze w pomieszczeniu. Idealne rozwiązanie dla alergików.
Cechy i zalety
Wydajna filtracja
Doskonały dla alergików
Specyfikacja
Dane techniczne
|Ilość (szt.)
|1
|Kolor
|Biała
|Waga (kg)
|0,1
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,1
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|125 x 125 x 29
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
- Do odkurzania suchych zanieczyszczeń