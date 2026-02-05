Filtr higieniczny HEPA (EN 1822:1998) filtruje najdrobniejsze cząstki zanieczyszczeń, takie jak pyłki, alergeny i kurz z powietrza wylotowego odkurzacza z maksymalną wydajnością. Dzięki wysokiej wydajności filtra, powietrze wylotowe po odkurzaniu jest często czystsze niż powietrze z otoczenia. Aby zapewnić optymalną wydajność i higienę, zalecamy wymianę filtra higienicznego HEPA (EN 1822:1998) raz w roku.