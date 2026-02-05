Filtr higieniczny HEPA
Filtr higieniczny HEPA (EN 1822:1998) niezawodnie usuwa najdrobniejsze cząstki z powietrza wydalanego przez odkurzacz i zapewnia zauważalnie czystsze powietrze w pomieszczeniu.
Filtr higieniczny HEPA (EN 1822:1998) filtruje najdrobniejsze cząstki zanieczyszczeń, takie jak pyłki, alergeny i kurz z powietrza wylotowego odkurzacza z maksymalną wydajnością. Dzięki wysokiej wydajności filtra, powietrze wylotowe po odkurzaniu jest często czystsze niż powietrze z otoczenia. Aby zapewnić optymalną wydajność i higienę, zalecamy wymianę filtra higienicznego HEPA (EN 1822:1998) raz w roku.
Cechy i zalety
Filtrowanie HEPA zgodnie z normą EN 1822:1998
- Gwarantuje najwyższe standardy filtrowania i niezawodnie usuwa najmniejsze cząstki, takie jak kurz, pyłki i alergeny.
- Zapewnia zdrowsze powietrze w pomieszczeniach, idealne dla alergików.
Wysokiej jakości materiał
- Długa żywotność produktu.
Łatwa obsługa i wyjmowanie filtra
- Mocowanie bagnetowe do szybkiej i łatwej wymiany filtra.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,1
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|89 x 89 x 35