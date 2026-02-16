Filtr powietrza wylotowego do AD 4

Filtr powietrza wylotowego do odkurzacza kominkowego AD 4 Premium — aby zapewnić czyste powietrze wylotowe.

Łatwy do wymiany poliestrowy filtr powietrza wylotowego to idealne wyposażenie do odkurzacza kominkowego Kärcher AD 4 Premium, gdyż zapewnia czyste powietrze wylotowe. Zestaw zawiera dwa filtry powietrza wylotowego. Zalecamy wymianę filtra powietrza wylotowego raz w roku, aby zapewnić optymalne filtrowanie.

Cechy i zalety
Łatwa wymiana
Wykonany z poliestru
Specyfikacja

Dane techniczne

Ilość (szt.) 2
Kolor Biała
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 169 x 82 x 2
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Zastosowania
  • Czyste powietrze wylotowe