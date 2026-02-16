Łatwy do wymiany poliestrowy filtr powietrza wylotowego to idealne wyposażenie do odkurzacza kominkowego Kärcher AD 4 Premium, gdyż zapewnia czyste powietrze wylotowe. Zestaw zawiera dwa filtry powietrza wylotowego. Zalecamy wymianę filtra powietrza wylotowego raz w roku, aby zapewnić optymalne filtrowanie.