ŁAŃCUCH DO AKUMULATOROWEJ PIŁY ŁAŃCUCHOWEJ CNS 36-35 BATTERY

Zapewnia najwyższą jakość cięć za każdym razem: Łańcuch akumulatorowej piły łańcuchowej CNS 36-35 Battery na jej prowadniku 35 cm. Niski odrzut oraz system naciągu łańcucha niewymagający narzędzi.

Montaż łańcucha do akumulatorowej piły łańcuchowej CNS 36-35 Battery na jej prowadniku 35 cm jest szybki i łatwy dzięki systemowi naciągu łańcucha bez użycia narzędzi. Zapewnia optymalną wydajność cięcia za każdym razem i jest wysoce wytrzymały oraz wszechstronny. Godna podziwu jest również niska wartość wibracji łańcucha o niskim odrzucie.

Cechy i zalety
Wysokiej jakości łańcuch
  • Najwyższa jakość cięcia za pomocą pił łańcuchowych Kärcher.
Łańcuch wymienia się bez użycia narzędzi
  • Wymiana łańcucha nie sprawia problemów.
Niski odrzut
  • Niski odrzut i wysoka wydajność.
Specyfikacja

Dane techniczne

Kolor srebrny
Waga (kg) 0,1
Waga z opakowaniem (kg) 0,2
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 480 x 35 x 5
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Zastosowania
  • Ścinanie małych drzew
  • Gałęzie
  • Drewno na opał