Montaż łańcucha do akumulatorowej piły łańcuchowej CNS 36-35 Battery na jej prowadniku 35 cm jest szybki i łatwy dzięki systemowi naciągu łańcucha bez użycia narzędzi. Zapewnia optymalną wydajność cięcia za każdym razem i jest wysoce wytrzymały oraz wszechstronny. Godna podziwu jest również niska wartość wibracji łańcucha o niskim odrzucie.