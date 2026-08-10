Po prostu czyści: Uniwersalny pad do urządzenia do czyszczenia posadzek Kärcher FC 2-4 zapewnia delikatne czyszczenie na mokro i konserwację wszystkich twardych posadzek – nawet parkietu. Wysokiej jakości uniwersalny pad nie pozostawia włókien, jest chłonny i niezwykle wytrzymały. Pad można również prać w pralce w maksymalnej temperaturze 60°C.