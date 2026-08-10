Pad do wielu powierzchni FC 2-4

Uniwersalny pad do delikatnego czyszczenia na mokro i pielęgnacji wszystkich twardych podłóg. Nie pozostawia włókien, jest chłonny i wytrzymały. Nadaje się do prania w pralce w temperaturze do 60°C.

Po prostu czyści: Uniwersalny pad do urządzenia do czyszczenia posadzek Kärcher FC 2-4 zapewnia delikatne czyszczenie na mokro i konserwację wszystkich twardych posadzek – nawet parkietu. Wysokiej jakości uniwersalny pad nie pozostawia włókien, jest chłonny i niezwykle wytrzymały. Pad można również prać w pralce w maksymalnej temperaturze 60°C.

Cechy i zalety
100% mikrofibra
  • Optymalne usuwanie brudu ze wszystkich twardych powierzchni.
  • Można prać w pralce w temperaturze do 60°C. Nie używać środków zmiękczających.
Wyjątkowa czystość
  • Większa higiena.
Specyfikacja

Dane techniczne

Kolor Biała
Waga (kg) 0,1
Waga z opakowaniem (kg) 0,1
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 180 x 60 x 60
Kompatybilne urządzenia
Aktualny asortyment
Zastosowania
  • Podłogi twarde
  • Lakierowany parkiet