Pad do wielu powierzchni FC 2-4
Uniwersalny pad do delikatnego czyszczenia na mokro i pielęgnacji wszystkich twardych podłóg. Nie pozostawia włókien, jest chłonny i wytrzymały. Nadaje się do prania w pralce w temperaturze do 60°C.
Po prostu czyści: Uniwersalny pad do urządzenia do czyszczenia posadzek Kärcher FC 2-4 zapewnia delikatne czyszczenie na mokro i konserwację wszystkich twardych posadzek – nawet parkietu. Wysokiej jakości uniwersalny pad nie pozostawia włókien, jest chłonny i niezwykle wytrzymały. Pad można również prać w pralce w maksymalnej temperaturze 60°C.
Cechy i zalety
100% mikrofibra
- Optymalne usuwanie brudu ze wszystkich twardych powierzchni.
- Można prać w pralce w temperaturze do 60°C. Nie używać środków zmiękczających.
Wyjątkowa czystość
- Większa higiena.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|Biała
|Waga (kg)
|0,1
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,1
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|180 x 60 x 60
Zastosowania
- Podłogi twarde
- Lakierowany parkiet