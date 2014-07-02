Pistolet zamienny do myjek ciśnieniowych K2
Zamienny pistolet spryskujący do domowych myjek ciśnieniowych Kärcher K2, w których wąż wysokociśnieniowy łączy się z pistoletem za pomocą złącza Clip (bez Quick Connect - stare modele).
Zamienny pistolet spryskujący do wszystkich domowych urządzeń wysokociśnieniowych Kärcher K2, w których wąż wysokociśnieniowy łączy się z pistoletem za pomocą złącza Clip lub zawleczki (bez Quick Connect - stare modele).
Cechy i zalety
Pistolet zamienny do myjek ciśnieniowych Kärcher Consumer klasy K 2–K 7.
- Łatwe podłączanie węża do pistoletu.
Złącze bagnetowe
- Możliwość podłączenia wszystkich akcesoriów Kärcher.
Aplikacja środka czyszczącego pod niskim ciśnieniem
- Prosta aplikacja środka czyszczącego.
- Dokładne i efektywne czyszczenie.
Bezpieczna blokada
- Blokada spustu.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|czarny
|Waga (kg)
|0,3
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,4
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|422 x 40 x 181