Pistolet zamienny do myjek ciśnieniowych K2

Zamienny pistolet spryskujący do wszystkich domowych urządzeń wysokociśnieniowych Kärcher K2, w których wąż wysokociśnieniowy łączy się z pistoletem za pomocą złącza Clip lub zawleczki (bez Quick Connect - stare modele).

Cechy i zalety
Pistolet zamienny do myjek ciśnieniowych Kärcher Consumer klasy K 2–K 7.
  • Łatwe podłączanie węża do pistoletu.
Złącze bagnetowe
  • Możliwość podłączenia wszystkich akcesoriów Kärcher.
Aplikacja środka czyszczącego pod niskim ciśnieniem
  • Prosta aplikacja środka czyszczącego.
  • Dokładne i efektywne czyszczenie.
Bezpieczna blokada
  • Blokada spustu.
Specyfikacja

Dane techniczne

Kolor czarny
Waga (kg) 0,3
Waga z opakowaniem (kg) 0,4
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 422 x 40 x 181