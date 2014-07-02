Niestrzępiące, chłonne, wytrzymałe: 5 szerokich, wysokiej jakości bawełnianych ściereczek podłogowych. Przeznaczone do użytku z dyszą podłogową parownic Kärcher. Wytrzymałe ściereczki łatwo mocowane na dyszy podłogowej. Do czyszczenia podłóg z płytek, kamienia naturalnego, linoleum i PCV.