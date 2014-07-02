Ściereczki frotte 5 sztuk

Zestaw pięciu wysoce chłonnych ściereczek podłogowych z wysokiej jakości bawełny.

Niestrzępiące, chłonne, wytrzymałe: 5 szerokich, wysokiej jakości bawełnianych ściereczek podłogowych. Przeznaczone do użytku z dyszą podłogową parownic Kärcher. Wytrzymałe ściereczki łatwo mocowane na dyszy podłogowej. Do czyszczenia podłóg z płytek, kamienia naturalnego, linoleum i PCV.

Cechy i zalety
Ściereczki wykonane z bawełny wysokiej jakości
  • Duża chłonność i absorpcja brudu.
  • Duża chłonność i absorpcja brudu.
  • Pranie w temperaturze 60 °C
Specyfikacja

Dane techniczne

Kolor Biała
Waga (kg) 0,4
Waga z opakowaniem (kg) 6,1
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 480 x 270 x 5

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Zastosowania
  • Podłogi twarde