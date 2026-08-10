Ściereczki podłogowe z mikrofibry do dyszy podłogowej Comfort Plus
Zestaw składa się z 2 miękkich ściereczek podłogowych, o dużej chłonności, wykonanych z najwyższej jakości mikrofibry. Ściereczki pasują do nowej dyszy podłogowej Comfort Plus.
Zestaw składa się z 2 miękkich ściereczek podłogowych, o dużej chłonności, wykonanych z najwyższej jakości mikrofibry. Ściereczki pasują do nowej dyszy podłogowej Comfort Plus.
Cechy i zalety
Miękka ściereczka wykonana z wysokiej jakości mikrofibry
- Efektywne czyszczenie
Proste czyszczenie
- Możliwość prania w temperaturze 60°C
Łatwy montaż na dyszy podłogowej Comfort Plus
- Zmiana ściereczki bez kontaktu z zanieczyszczeniami.
Specyfikacja
Dane techniczne
|Kolor
|Biała
|Waga z opakowaniem (kg)
|0,1
|Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)
|120 x 10 x 350
Zastosowania
- Podłogi twarde
- Płytki