Ściereczki podłogowe z mikrofibry do dyszy podłogowej Comfort Plus

Zestaw składa się z 2 miękkich ściereczek podłogowych, o dużej chłonności, wykonanych z najwyższej jakości mikrofibry. Ściereczki pasują do nowej dyszy podłogowej Comfort Plus.

Zestaw składa się z 2 miękkich ściereczek podłogowych, o dużej chłonności, wykonanych z najwyższej jakości mikrofibry. Ściereczki pasują do nowej dyszy podłogowej Comfort Plus.

Cechy i zalety
Miękka ściereczka wykonana z wysokiej jakości mikrofibry
  • Efektywne czyszczenie
Proste czyszczenie
  • Możliwość prania w temperaturze 60°C
Łatwy montaż na dyszy podłogowej Comfort Plus
  • Zmiana ściereczki bez kontaktu z zanieczyszczeniami.
Specyfikacja

Dane techniczne

Kolor Biała
Waga z opakowaniem (kg) 0,1
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 120 x 10 x 350
Kompatybilne urządzenia
Urządzenia archiwalne
Zastosowania
  • Podłogi twarde
  • Płytki